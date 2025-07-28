«Υπάρχει απειλή και το λέω ξεκάθαρα», ανέφερε ο Νίκος Δένδιας στην ολομέλεια της Βουλής σήμερα, αναφερόμενος στη γειτονική Τουρκία και έκανε λόγο για μια απειλή που διαρκώς αυξάνεται.

Συγκεκριμένα, κατά τη διάρκεια της δευτερολογίας του στη Βουλή, ο υπουργός Εθνικής Άμυνα μίλησε για μια «αναθεωρητική», «ισχυροποιημένη» και «διεκδικητική» Τουρκία.

«Ο καθένας έχει την ευθύνη της θέσης που αναλαμβάνει. Θεωρώ ότι υπάρχει απειλή και το λέω ξεκάθαρα. Θεωρώ ότι επιδεινώνονται τα στοιχεία συμπεριφοράς από την άλλη πλευρά του Αιγαίου» ανέφερε ο υπουργός Εθνικής Άμυνας.

«Σας εκφράζω την προσωπική μου αγωνία. Υφίσταται μεγάλη και μεγεθυνόμενη απειλή. Δεν μπορούμε να τα αντιμετωπίσουμε αυτά τα θέματα όπως άλλα που αφορούν την εσωτερική έννομη τάξη όπου αν πάει κάτι στραβά θα έρθει η επόμενη κυβέρνηση να τα διορθώσει. Οφείλουνε να δημιουργήσουμε “χθες” δυνατότητα αποτροπής απέναντι σε έναν ισχυροποιημένο και διεκδικητικό γείτονα. Η Γαλάζια Πατρίδα δεν υπήρχε πριν 10 χρόνια. Η αντίληψη του αναθεωρητισμού δεν υφίστατο πριν από λίγα χρόνια σε αυτή την ένταση. Παραμένει βασικό γεγονός μια αναλογία ένα προς εννιά και ζητώ τη συνεργασία σας προς αυτό» πρόσθεσε ο κ. Δένδιας.

«Για ζήτημα της κατάργησης θητείας στο Ναυτικό και στην Αεροπορία, διαβάζω ιστορικά επιχειρήματα περί του Έλληνα ναύτη του Αιγαίου», είπε ο υπουργός και σημείωσε: «Πόσοι Έλληνες ναύτες του Αιγαίου υπηρετούν σήμερα στα πλοία; Ξέρετε; Σας είπα είναι λιγότερο από το 5% και ντρέπομαι να σας πω απόλυτο αριθμό! Να σας πω που υπηρετεί σήμερα ο ναύτης του Αιγαίου; Εδώ πρέπει να συμφωνήσουμε ότι υπάρχει μια ανάγκη συνολικής μεταρρύθμισης, κύριοι συνάδελφοι, και αν οι προτάσεις τις οποίες εγώ καταθέτω, η Κυβέρνηση καταθέτει, θεωρείτε ότι χρειάζονται βελτιώσεις ή χρειάζεται να γίνει κάτι διαφορετικό, βεβαίως! Ποιός έχει την απόλυτη αλήθεια και την απόλυτη γνώση; Ουδείς. Και πάντως εγώ δεν είμαι στρατιωτικός!»

Στο κλίμα αυτό ο Νίκος Δένδιας είχε χαρακτηρίσει νωρίτερα απολύτως απαραίτητες τις συγχωνεύσεις στρατοπέδων. «Έχω μαζέψει άνω των 165 ερωτήσεων, για τα διάφορα στρατόπεδα και γιατί κλείνουμε αυτό και όχι εκείνο, και γιατί ετούτο και όχι το άλλο. Και μου ζητείται να έρθω σε επαφή με τις τοπικές κοινωνίες για το ποιο στρατόπεδο θα κλείσει. Περιοδεύουν πολιτικοί αρχηγοί και λένε σε διάφορα μέρη, όχι δεν έπρεπε να κλείσει εδώ, έπρεπε να κλείσει αλλού; Σοβαρά; Μήπως εγώ επέλεξα τα στρατόπεδα; Η ηγεσία των ΕΔ τα επέλεξε», είπε ο κ. Δένδιας για την αρνητική διάθεση σε κάθε προσπάθεια εξορθολογισμού.

Σχολιάζοντας πρόταση για επιδότηση ενοικίου στα στελέχη των ΕΔ επειδή το στεγαστικό πρόβλημα είναι οξύ και επείγει η αντιμετώπιση του, ο υπουργός Εθνικής 'Αμυνας είπε ότι και η κυβέρνηση έχει πολλές φορές οδηγηθεί, υπό το κράτος της ανάγκης, για να βοηθήσει μια αδύναμη τάξη, στην επιδότηση ενοικίου.

«Αλλά θα σας πω κάτι το οποίο συνιστά βασικά οικονομικά. Η χώρα έχει πρόβλημα προσφοράς στέγης. Όταν έχεις πρόβλημα προσφοράς στέγης, δημιουργείς προσφορά. Κοινώς φτιάχνεις σπίτια. Όταν υπηρετείς τη ζήτηση, μέσω του επιδόματος ενοικίου, στην πραγματικότητα, μεσοχρόνια, μεγεθύνεις το πρόβλημα διότι ανεβαίνουν οι τιμές. Αυτά είναι απλά οικονομικά. Εάν δηλαδή πρέπει να διαθέσω τα χρήματα που μπορώ να εξοικονομήσω στο υπουργείο Εθνικής 'Αμυνας, με έναν από τους δύο τρόπους, ή να φτιάξω σπίτια ή να επιδοτήσω το ενοίκιο, είναι προφανές ότι πρέπει να φτιάξω σπίτια, για να κατέβουν οι τιμές, όχι να ανέβουν και άλλο οι τιμές», είπε ο Νίκος Δένδιας και όταν από τα έδρανα της αντιπολίτευσης, ακούστηκαν βουλευτές να του λένε ότι αυτά πρέπει να πει στην κυβέρνηση και τον κ. Μητσοτάκη, ο υπουργός ανέφερε: «σας είπα προηγουμένως ότι και η δική μας κυβέρνηση πολλές φορές, αναγκάστηκε υπό το κράτος της ανάγκης, για να καλύψει μια πραγματική κοινωνική ανάγκη, να προβεί σε μια παροχή, αλλά μεσοχρόνια η σωστή λύση, αυτό θεωρούμε εμείς, η ορθή αντιμετώπιση είναι η δημιουργία ενός ρωμαλέου στεγαστικού προγράμματος των ΕΔ και αύξηση της προσφοράς στέγης. Ούτως ή άλλως εμείς ακολουθούμε μια λογική στο υπουργείο Εθνικής 'Αμυνας. Κάνουμε εξοικονομήσεις και τις εξοικονομήσεις αυτές τις επιστρέφουμε ως μέριμνα στο προσωπικό. Αυτό κάνουμε. Διότι είναι εύκολο, κάθε φορά να πηγαίνεις στον Έλληνα φορολογούμενο και να του λες, φέρε κι άλλα, φέρε κι άλλα για να κάνω αυξήσεις. Ωραία, σε όλους μας αρέσει αυτό. Παρά ταύτα οδηγεί κάπου; Τι προτείνετε αύξηση των φορολογικών βαρών; Πως θα τα βρούμε αυτά τα επιπλέον χρήματα; Η μόνη σοβαρή προσέγγιση είναι η δημιουργία πλεονάσματος εκ των εξοικονομήσεων».

Είναι μια σημαντική προσπάθεια αυτή που γίνεται και νομίζω ότι τα κόμματα που έχουν ασκήσει εξουσία δεκαετίες τώρα, θα έπρεπε να συναινέσουν και να συνηγορήσουν προς αυτή την κατεύθυνση, δήλωσε ο υφυπουργός Εθνικής 'Αμυνας Αθανάσιος Δαβάκης, αναφερόμενος στο νομοσχέδιο. «Μην ξεχνάμε ότι το 41% των στελεχών των ΕΔ ζει στο ενοίκιο. Μην ξεχνάμε ότι αυτή την κατάσταση, προσπαθούμε να την αντιμετωπίσουμε, με το στεγαστικό πρόγραμμα. Μην ξεχνάμε ότι σημαντικοί πόροι, θα προέλθουν από την αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας, και θεωρώ ότι από ένα στρατόπεδο που είναι κλειστό, έρημο, μη επιχειρησιακά αναγκαίο πρέπει να μπορέσουμε να απορροφήσουμε πόρους προκειμένου να τους κατευθύνουμε για την κάλυψη των στεγαστικών αναγκών», είπε ο υφυπουργός Εθνικής 'Αμυνας.

Ειδικά προγράμματα θητείας

Ο υπουργός Εθνικής 'Αμυνας αναφέρθηκε στα ειδικά προγράμματα θητείας. «Είναι επίσης μια καινοτομία, στις Ένοπλες Δυνάμεις, έχουν την έννοια της πρόσκλησης σε θητεία, με κάλυψη εξόδων σπουδών, για συγκεκριμένους κύκλους, που αφορούν τις ΕΔ, στους τρεις κύκλους εκπαίδευσης. Μας ενδιαφέρουν πάρα πολύ, ιδίως μας ενδιαφέρουν τα διδακτορικά», είπε ο κ. Δένδιας και αναφέρθηκε στα διδακτορικά σε μη επανδρωμένα συστήματα, σε τεχνολογίες διαστήματος, information superiority, τεχνητή νοημοσύνη. «Ζητάμε σπουδαστές οι οποίοι θα κάνουν τη θητεία τους και οι ΕΔ θα καταβάλλουν τα έξοδα της εκπαίδευσής τους, συν ένα ποσοστό του μισθού του δόκιμου εφέδρου αξιωματικού. Η υποχρέωση αυτών των στελεχών είναι να παραμείνουν στο στράτευμα άλλα δύο χρόνια, όταν τελειώσει η θητεία τους. Αναζητάμε δυνατότητες νέων ανθρώπων οι οποίοι να έχουν εξοικείωση με τις τεχνολογίες και για τους οποίους οι υπηρεσίες στις ΕΔ, σε ειδικές θέσεις, θα είναι ένα επαγγελματικό προσόν. Χρειαζόμαστε τα καλύτερα μυαλά. Ψάχνουμε με κάθε τρόπο. Θα βρούμε τα καλύτερα μυαλά», είπε ο Νίκος Δένδιας.

Νωρίτερα, ο υπουργός Άμυνας αναφέρθηκε στην αποστολή των ελληνικών Ενόπλων Δυνάμεων στην Ανατολική Μεσόγειο. Όπως είπε, «το Καστελλόριζο είναι στην Ανατολική Μεσόγειο, δεν είναι στο Αιγαίο. Και η ΑΟΖ με την Αίγυπτο κατά το μείζον τμήμα της είναι στην Ανατολική Μεσόγειο δεν είναι στο Αιγαίο», οπότε διερωτήθηκε «δεν έχει η Ελλάδα ευθύνη για το χώρο νοτιότερα και ανατολικότερα του Αιγαίου; Δεν έχει συμφέροντα, δεν έχει κυριαρχικά δικαιώματα; Άρα, δεν θα πρέπει να υπάρχει και μια συγκεκριμένη δομή που να ασχολείται με αυτό;»

