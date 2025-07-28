Δριμεία επίθεση στην κυβέρνηση για τα μέτρα ασφαλείας και τις προσαγωγές πολιτών της Ρόδου κατά τη συγκέντρωση διαμαρτυρίας για την άφιξη στο νησί κρουαζιερόπλοιου που μετέφερε περισσότερους από 650 Ισραηλινούς τουρίστες, εξαπέλυσε η Νέα Αριστερά.

Σε ανακοίνωσή της κατηγορεί την κυβέρνηση ότι ποινικοποιεί τη διαμαρτυρία για να προστατεύσει την ισραηλινή γενοκτονία στη Γάζα και ζητά να αφεθούν ελεύθεροι οι συλληφθέντες.

Αναλυτικά η Νέα Αριστερά αναφέρει:

«Η Νέα Αριστερά καταγγέλλει την απρόκλητη επίθεση των ΜΑΤ και τις αυθαίρετες προσαγωγές και συλλήψεις πολιτών στη Ρόδο, πριν καν ξεκινήσει η ειρηνική διαμαρτυρία ενάντια στον κατάπλου του ισραηλινού κρουαζιερόπλοιου Crown Iris, σε μια πρωτοφανή επιχείρηση προληπτικής καταστολής από το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη και τις αστυνομικές αρχές.

Ταυτόχρονα, αυτή τη στιγμή η αστυνομία δεν επιτρέπει στους δικηγόρους να έρθουν σε επαφή με τους συλληφθέντες.

Την ώρα που το Ισραήλ συνεχίζει αδιάκοπα τη Γενοκτονία του παλαιστινιακού λαού, με διεθνείς εκθέσεις να στοιχειοθετούν εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας η ελληνική κυβέρνηση καταστέλλει τους πολίτες που υψώνουν φωνή ενάντια στην υποκρισία, τη βία και τη συνενοχή.

Το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη και προσωπικά ο Υπουργός κ. Χρυσοχοΐδης φέρουν ακέραιη την ευθύνη για την πολιτική επιλογή να αντιμετωπίζονται ειρηνικοί διαδηλωτές σαν εγκληματίες.

Η Νέα Αριστερά στέκεται στο πλευρό των πολιτών της Ρόδου και κάθε συλλογικότητας που αγωνίζεται για Ειρήνη με Δικαιοσύνη και Ελευθερία. Η αλληλεγγύη δεν ποινικοποιείται».

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.