Ζαχαριάδης σε Σδούκου: «Δεν ντρέπεστε να γράφετε για κατά φαντασία μπάζωμα;»

Την αναφορά της Υφυπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Αλεξάνδρας Σδούκου, σε «κατά φαντασίαν» μπάζωμα, μέσω ανάρτησής της στο X, έθιξε με δική του ανάρτηση, στο μέσο κοινωνικής δικτύωσης ο Εκπρόσωπος Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ Κώστας Ζαχαριάδης.

Όπως τόνισε, πρώτη φορά ακούει για «κατά φαντασίαν μπάζωμα».

κ. @ASdoukou πρώτη φορά ακούω για «κατά φαντασίαν “μπάζωμα”». Δεν ντρέπεστε να γράφετε για κατά φαντασία μπάζωμα; Είναι αυτή η θέση της ΝΔ - της κυβέρνησής - του Πρωθυπουργού; Το μόνο που δεν μας είπατε είναι ότι «όσοι λένε για το μπάζωμα είναι για τα μπάζα». Στην αγωνία σας να… https://t.co/eyxD6qAPHg — Costas Zachariadis (@CZachariadis) July 28, 2025

«Δεν ντρέπεστε να γράφετε για κατά φαντασία μπάζωμα; Είναι αυτή η θέση της ΝΔ - της κυβέρνησής - του Πρωθυπουργού;», διερωτήθηκε, συνοψίζοντας πως το μόνο που δεν ειπώθηκε είναι ότι «όσοι λένε για το μπάζωμα είναι για τα μπάζα».

«Στην αγωνία σας να προχωρήσετε σε ανεπίτρεπτους συμψηφισμούς ακόμη και για τα Τέμπη και για το σκάνδαλο της συγκάλυψης χαρακτηρίζετε το μπάζωμα «κατά φαντασίαν»... Διαβάστε ξανά το κρατικό πόρισμα!», συνόψισε.

Πηγή: skai.gr

