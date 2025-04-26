Δένδιας: Στόχος σε 5 χρόνια η Ελλάδα να έχει δύναμη 150.000 ενεργών εθελοντών εφέδρων

Mε την πλήρη εφαρμογή της «Ατζέντας 2030», στόχος είναι σε πέντε χρόνια από τώρα να υπάρχει μια δύναμη 150.000 ενεργών εθελοντών εφέδρων, που να έχουν έναν διαφορετικό τύπο εκπαίδευσης και ένα διαφορετικό τύπο ετοιμότητας και να μπορούν να συντρέξουν άμεσα τον ενεργό Στρατό και να καλύψουν άμεσα επιχειρησιακές ανάγκες.

Αυτά τόνισε ο υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας, ο οποίος παρέστη σήμερα, Σάββατο 26 Απριλίου, στην ημερίδα με θέμα «Αναδιοργάνωση του Θεσμού της Εφεδρείας», την οποία διοργάνωσε το Γενικό Επιτελείο Στρατού (ΓΕΣ) στην αίθουσα του αμφιθεάτρου της Στρατιωτικής Σχολής Ευελπίδων (ΣΣΕ), στο πλαίσιο της «Ατζέντας 2030».

Ο υπουργός Εθνικής Άμυνας χαρακτήρισε την ημερίδα «ένα βήμα στην ολοκλήρωση της "Ατζέντας 2030" γιατί η μεταρρύθμιση και ο εκσυγχρονισμός του θεσμού της εφεδρείας «είναι ένα σημαντικό τμήμα αυτής της Ατζέντας».

«Δημιουργούμε τη νέα εφεδρεία, έναν νέο συμπληρωματικό θεσμό. Αυτός ο νέος συμπληρωματικός θεσμός τοποθετείται ανάμεσα στον στρατό και στην γενική επιστράτευση. Μιλάμε για μια ενεργό εθελοντική εφεδρεία. Εισάγουμε το θεσμό του ενεργού εθελοντή εφέδρου. Σε αυτόν καλούνται να δηλώσουν εθελοντικά τη συμμετοχή τους οι οπλίτες και οι δόκιμοι έφεδροι αξιωματικοί, όταν συμπληρώσουν τη στρατιωτική τους θητεία. Επίσης θα γυρίσουμε πίσω και θα ζητήσουμε από όσους έχουν αφυπηρετήσει τα τελευταία 10 χρόνια κατ' αρχήν, εάν θέλουν και πώς θέλουν να ενταχθούν» υπογράμμισε.

«Η σύγχρονη εφεδρεία για εμάς», συμπλήρωσε, «αποτελεί εκτός από αξιακή αναγκαιότητα και στρατηγική αναγκαιότητα. Οι αντίπαλοι, οι απειλές -η απειλή αν το θέλετε- που καλείται να αντιμετωπίσει η πατρίδα μας είναι αριθμητικά πολύ υπέρτεροι. Κατά συνέπεια ο ενεργός στρατός πρέπει να ενισχυθεί».

Ξεκαθάρισε ότι ο ίδιος πιστεύει «στην εφεδρεία αξιοκρατικά» διότι «αποτελεί έναν αξιακό σύνδεσμο ανάμεσα στον πολίτη, στην πατρίδα και το κράτος».

«Από τον καιρό της Αθηναϊκής Δημοκρατίας έως το 1940 οι ένοπλοι πολίτες υπήρξαν διαχρονικά το θεμέλιο της Ελευθερίας. Η συμβολή των εφέδρων στην Ιστορία του Έθνους δεν μπορεί να αποτιμηθεί. Έχει καταγραφεί στα πεδία των μαχών επί 2.500 χρόνια και αρκεί κανείς να ερευνήσει τα αρχεία που αναγράφονται οι νεκροί της πατρίδας μας για να βρεθεί αντίκρυ στον αριθμό των εφέδρων που θυσιάστηκαν για το μέλλον της χώρας» συμπλήρωσε.

«Ο ένοπλος πολίτης είναι η προμετωπίδα της ελευθερίας της χώρας» εξήγησε και ανέλυσε: «Έχουμε έναν σκελετό επαγγελματικών στελεχών για τα οποία είμαστε βαθύτατα περήφανοι. Όμως, συμπληρώνονται από τον Έλληνα πολίτη, ο οποίος είναι έτοιμος να πάρει τα όπλα όταν απαιτηθεί για να υπερασπίσει την πατρίδα του, την οικογένειά του, την κοινωνία. Χρειαζόμαστε λοιπόν μια εφεδρεία ποιοτικά αναβαθμισμένη. Και την ενσωμάτωση του στρατού των πολιτών στον εθνικό αμυντικό μας σχεδιασμό. Γιατί αυτό απαιτεί η ασφάλειά μας, αυτό απαιτεί η εθνική μας επιβίωση».

Η «Ατζέντα 2030», όπως έχει σχεδιαστεί, είπε, «ενσωματώνει πλήρως τον θεσμό της νέας εφεδρείας όπως και τον θεσμό πρέπει να σας πω και της νέας θητείας, διότι και εκεί θα υπάρξουν δραστικές μεταρρυθμίσεις».

«Χρειαζόμαστε ένα δυναμικό μοντέλο και στις δύο περιπτώσεις που να έχει άξονα την εκπαίδευση. Επιχειρησιακή και ρεαλιστική εκπαίδευση, όχι εκπαίδευση στα χαρτιά. Τα υπάρχοντα σύγχρονα οπλικά συστήματα, αλλά και αυτά που θα αποκτηθούν μέσα από τον για πρώτη φορά 20ετή σχεδιασμό, πρέπει να έχουν εκπαιδευμένους χειριστές» πρόσθεσε.

«Η Ελλάδα δεν έχει την πολυτέλεια να μην αξιοποιεί τους πολίτες που επιθυμούν να συνεισφέρουν στην εθνική άμυνα» εξήγησε.

«Επίσης πραγματοποιούμε αλλαγές και στην ενημέρωση των εφέδρων» ανέφερε και συνέχισε: «Έχουμε ήδη διασυνδέσει την εφαρμογή "Έφεδρος" με το gov.gr, για την άμεση και ηλεκτρονική αποστολή των επιστρατευτικών εγγράφων. Επίσης, αναζητούμε και έχει μεγάλη σημασία ο διάλογος μαζί σας, παροχές και κίνητρα για την ενεργό εφεδρεία, αντισταθμιστικών, οικονομικών, μέσα στα πλαίσια των μικρών μας δυνατοτήτων».

«Νομίζω ότι το διεθνές περιβάλλον, μας διδάσκει ότι η ψευδαίσθηση των αρχών του 20ού αιώνα περί διαρκούς ειρήνης, δεν είναι αυτό το οποίο συνέβη. Δυστυχώς, αλλά δεν συνέβη. Αντίθετα, επιστρέψαμε στην εποχή των αναταράξεων και των πολέμων» είπε και πρόσθεσε: «Θα ήθελα να ξεκαθαρίσω ότι δεν θεωρούμε την παρουσία σήμερα τόσων εφέδρων, εκπροσώπων όλων των οργανώσεων εφέδρων από τη χώρα, ως μία συμβολική παρουσία. Παρακαλώ για την ουσιαστική σας συμμετοχή μετά τις παρουσιάσεις που θα σας γίνουν από πλευράς του Γενικού Επιτελείου Στρατού, αλλά και των συμμάχων μας, οι οποίοι θα μας φέρουν σε επαφή με άλλα πρότυπα. Έχω επισκεφθεί αρκετές χώρες τους τελευταίους μήνες για να έχω και εγώ μια εικόνα το πώς άλλες χώρες αντιμετωπίζουν τον θεσμό της εφεδρείας».

Ξεκαθάρισε, ακόμη ότι «δεν νοείται μεταρρύθμιση εάν μείνουμε στις αντιλήψεις του χθες» και αναφέρθηκε στην «τεράστια» όπως είπε διασπορά στρατοπέδων και μονάδων στη χώρα.

Τόνισε ότι συμμερίζεται «τοπικές αντιδράσεις», αλλά εκτίμησε ότι «το εθνικό συμφέρον είναι πολύ ευρύτερο και δεν έχουμε την πολυτέλεια να συνεχίσουμε όπως είμαστε».

«Ο έφεδρος κατά την άποψή μας είναι η ασπίδα της Πολιτείας. Είμαστε χώρα μικρή, αξιακά όμως δεν είμαστε ασήμαντοι. Είμαστε πολύ σημαντικοί. Και εν αντιθέσει με την τάση πάρα πολλών χωρών για ένα στενά επαγγελματικό στρατό, εμείς ιστορικά επιλέξαμε και επιλέγουμε ως κοινωνία, όχι ως κυβέρνηση, μια διαφορετική αντιμετώπιση. Μία, νομίζουμε, πιο ουσιαστική αντιμετώπιση και για τη Δημοκρατία. Και πιστεύουμε βαθύτατα ότι ο Έλληνας Πολίτης είναι περήφανος για αυτήν την επιλογή της χώρας του» κατέληξε.

Στην εκδήλωση παρευρέθησαν, επίσης, ο βουλευτής και πρόεδρος της Επιτροπής Εξοπλιστικών Προγραμμάτων και Συμβάσεων της Βουλής Άγγελος Συρίγος, οι βουλευτές Ειρήνη (Νίνα) Κασιμάτη και Στυλιανός Φωτόπουλος, ο αρχηγός ΓΕΕΘΑ, στρατηγός Δημήτριος Χούπης, ο αρχηγός ΓΕΣ, αντιστράτηγος Γεώργιος Κωστίδης, ο υπαρχηγός ΓΕΝ, υποναύαρχος Σπυρίδων Λαγάρας ΠΝ ως εκπρόσωπος του αρχηγού ΓΕΝ αντιναυάρχου Δημήτριου - Ελευθέριου Κατάρα ΠΝ, ο διευθυντής του Β' Κλάδου του ΓΕΑ, υποπτέραρχος (Ι) Μάριος Μπαντουβάς ως εκπρόσωπος του αρχηγού ΓΕΑ αντιπτέραρχου (Ι) Δημοσθένη Γρηγοριάδη, ο διοικητής της Στρατιωτικής Σχολής Ευελπίδων, υποστράτηγος Αναστάσιος Πολύχρονος και αξιωματικοί των Ενόπλων Δυνάμεων.

Παρέστησαν επίσης ο μητροπολίτης Περιστερίου και έφεδρος αξιωματικός του Πυροβολικού Γρηγόριος, εκπρόσωποι της Ανώτατης Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Εφέδρων Αξιωματικών, της Παγκύπριας Ομοσπονδίας Εφέδρων Αξιωματικών και 39 Συνδέσμων Εφέδρων Αξιωματικών Νομών της Ελλάδος.

Χαιρετισμούς απηύθυναν ακόμη ο αρχηγός ΓΕΣ, αντιστράτηγος Γ. Κωστίδης, ο πρόεδρος της Επιτροπής Εξοπλιστικών Προγραμμάτων και Συμβάσεων της Βουλής Άγγελος Συρίγος, ο μητροπολίτης Περιστερίου και έφεδρος αξιωματικός του Πυροβολικού Γρηγόριος, ο πρόεδρος της Ανωτάτης Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Εφέδρων Αξιωματικών Φίλιππος Κωσταράς και ο πρόεδρος της Παγκύπριας Ομοσπονδίας Εφέδρων Αξιωματικών Κύπρος Μάνουλος.

Ακολούθησε παρουσίαση των σχεδιαζόμενων αλλαγών και των βέλτιστων πρακτικών από άλλες χώρες, όπως και συζήτηση μεταξύ των συμμετεχόντων, την οποία συντόνισε ο δημοσιογράφος και έφεδρος αξιωματικός των Τεθωρακισμένων Κώστας Σαρικάς.

Πηγή: skai.gr

