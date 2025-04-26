Στην πλατεία του Αγίου Πέτρου, στο Βατικανό, βρέθηκε σήμερα ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, μαζί με δεκάδες ηγέτες από όλο τον κόσμο, για την κηδεία του Πάπα Φραγκίσκου.
Τον πρωθυπουργό συνόδευσε η σύζυγός του Μαρέβα Γκραμπόφσκι – Μητσοτάκη, η οποία ήταν ντυμένη στα μαύρα, όπως προβλέπει ο ενδυματολογικός κώδικας.
Δείτε εικόνες στην παρακάτω gallery:
Ο πρωθυπουργός, απέτισε φόρο τιμής στον εκλιπόντα ποντίφικα, εισερχόμενος στη Βασιλική του Αγίου Πέτρου, συνομίλησε με παρευρισκόμενους, καθώς και τον Πατριάρχη Βαρθολομαίο, ενώ είχε και ένθερμο τετ α τετ με την πρωθυπουργό της Ιταλίας, Τζόρτζια Μελόνι.
Δείτε και βίντεο:
