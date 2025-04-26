Στην πλατεία του Αγίου Πέτρου, στο Βατικανό, βρέθηκε σήμερα ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, μαζί με δεκάδες ηγέτες από όλο τον κόσμο, για την κηδεία του Πάπα Φραγκίσκου.

Τον πρωθυπουργό συνόδευσε η σύζυγός του Μαρέβα Γκραμπόφσκι – Μητσοτάκη, η οποία ήταν ντυμένη στα μαύρα, όπως προβλέπει ο ενδυματολογικός κώδικας.

Δείτε εικόνες στην παρακάτω gallery:

Προηγούμενο Επόμενο

Ο πρωθυπουργός, απέτισε φόρο τιμής στον εκλιπόντα ποντίφικα, εισερχόμενος στη Βασιλική του Αγίου Πέτρου, συνομίλησε με παρευρισκόμενους, καθώς και τον Πατριάρχη Βαρθολομαίο, ενώ είχε και ένθερμο τετ α τετ με την πρωθυπουργό της Ιταλίας, Τζόρτζια Μελόνι.

Δείτε και βίντεο:

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.