Εικόνες και βίντεο από την παρουσία του Μητσοτάκη στην κηδεία του Πάπα Φραγκίσκου

Ο πρωθυπουργός και απέτισε φόρο τιμής στον εκλιπόντα ποντίφικα, εισερχόμενος στη Βασιλική του Αγίου Πέτρου - Συνομίλησε και με την Μελόνι 

Μητσοτάκης

Στην πλατεία του Αγίου Πέτρου, στο Βατικανό, βρέθηκε σήμερα ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, μαζί με δεκάδες ηγέτες από όλο τον κόσμο, για την κηδεία του Πάπα Φραγκίσκου.

Τον πρωθυπουργό συνόδευσε η σύζυγός του Μαρέβα Γκραμπόφσκι – Μητσοτάκη, η οποία ήταν ντυμένη στα μαύρα, όπως προβλέπει ο ενδυματολογικός κώδικας. 

Δείτε εικόνες στην παρακάτω gallery:

Ο πρωθυπουργός, απέτισε φόρο τιμής στον εκλιπόντα ποντίφικα, εισερχόμενος στη Βασιλική του Αγίου Πέτρου, συνομίλησε με παρευρισκόμενους, καθώς και τον Πατριάρχη Βαρθολομαίο, ενώ είχε και ένθερμο τετ α τετ με την πρωθυπουργό της Ιταλίας, Τζόρτζια Μελόνι.  

Δείτε και βίντεο:

