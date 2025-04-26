«Αντί να καταθέτουν προτάσεις κοστολογημένες, επιμένουν στη μίζερη κριτική και στα ψέματα. Δεν έμαθαν τίποτα από την πρόσφατη ιστορία. Επί της ουσίας τώρα, η κυβέρνηση Μητσοτάκη έχει υποσχεθεί από το 2019 ότι θα επιστρέφει σταδιακά το αναπτυξιακό μέρισμα στις κοινωνικές ομάδες που επλήγησαν περισσότερο, κυρίως δε στη μεσαία τάξη. Με δίκαιο τρόπο, επιστρέφουμε όσα στερήθηκαν τα προηγούμενα χρόνια, χωρίς όμως να θέτουμε σε διακινδύνευση τη δημοσιονομική θωράκιση της ελληνικής οικονομίας που έχουμε επιτύχει μαζί με τους Έλληνες πολίτες και με τις δικές τους θυσίες». Τα παραπάνω τόνισε ο υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ και κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης σε συνέντευξή του στην εφημερίδα Παραπολιτικά.

«Τα πλεονάσματα δεν είναι απόρροια υπερφορολόγησης, αλλά αποτέλεσμα τριών παραγόντων: Της αντιμετώπισης της φοροδιαφυγής, της δημιουργίας θέσεων εργασίας και της ανάπτυξης της οικονομίας, με αποτέλεσμα το κράτος να έχει περισσότερα έσοδα, χωρίς να αυξάνει τους φορολογικούς συντελεστές. Η αντιπολίτευση είτε αδυνατεί να καταλάβει, είτε κάνει ότι δεν καταλαβαίνει ότι το κράτος μπορεί να έχει παραπάνω φορολογικά έσοδα χωρίς να αυξάνει τους φόρους. Σε κάθε περίπτωση, αυτός είναι ο μόνος τρόπος να μεγαλώσει η «πίτα» και να μπορούμε έτσι να επιστρέφουμε στην κοινωνία όσα στερήθηκε τα προηγούμενα χρόνια» πρόσθεσε.

Σε ερώτηση για το εάν τα μέτρα συνδυάζονται με πρόωρες εκλογές ο κ. Μαρινάκης είπε: «Η Νέα Δημοκρατία δεν περιμένει τις εκλογές για να αφουγκραστεί τις ανάγκες της κοινωνίας. Αυτή είναι η διαφορά μας με τα υπόλοιπα κόμματα. Δεν με εκπλήσσει ότι δεν μπορούν να αντιληφθούν τη διαφορά αυτή, ασκώντας μονότονη κριτική, χωρίς βάση. Οι εκλογές θα γίνουν το 2027 και μέχρι τότε θα προσπαθούμε, όλο και πιο συχνά, να ανακοινώνουμε θετικές ειδήσεις για τους πολίτες».

Για την εγκληματικότητα και τα άβατα ο κυβερνητικός εκπρόσωπος ανέφερε: «Ξεκινώ από τα Εξάρχεια λέγοντας ότι σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία της ελληνικής αστυνομίας, από το 2019 οι κλοπές στην περιοχή μειώθηκαν κατά 74%, οι ληστείες κατά 90%, τα επεισόδια και οι επιθέσεις σε αστυνομικούς κατά 86% και από 90 υποθέσεις ναρκωτικών που χειρίστηκαν στην περιοχή το 2019, το 2024 αντιμετώπισαν μόλις 3. Στη μεγάλη εικόνα τώρα, στο πεδίο της νομιμότητας, είναι εμφανές ότι μέσα σε λίγα χρόνια έγιναν όσα δεν έγιναν ολόκληρες δεκαετίες σε αυτή τη χώρα. Επιτέλους, γίνεται το αυτονόητο, να εκκενώνονται καταλήψεις στα Πανεπιστήμια και αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει ούτε μια ενεργή κατάληψη. Στα γήπεδα πήραμε τολμηρές αποφάσεις και τις κάναμε πράξη και η εικόνα είναι εντελώς διαφορετική. Μόνο το 2024 έχουν γίνει 13.000 συλλήψεις για ενδοοικογενειακή βία, παράλληλα με την εγκατάσταση του panic button, τη γραμμή βοηθείας στα θύματα κακοποίησης, τη λειτουργία 63 επιτελικών γραφείων ενδοοικογενειακής βίας».

«Η νέα Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, μέσα σε 5 μόλις μήνες εξάρθρωσε 48 εγκληματικές οργανώσεις και εξιχνίασε 272 υποθέσεις. Η αντιμετώπιση της εγκληματικότητας, είναι μια από τις πιο δύσκολες μάχες και απαιτεί διαρκή επαγρύπνηση. Να είστε σίγουροι ότι, όσο κι αν κάποιοι από την αντιπολίτευση φωνάζουν για δήθεν «αστυνομική αυθαιρεσία», εμείς δεν πρόκειται να κάνουμε ούτε μισό βήμα πίσω στην κατεύθυνση εφαρμογής του νόμου» τόνισε ο κ. Μαρινάκης.

Για τα μετεκλογικά σενάρια συνεργασίας ο κυβερνητικός εκπρόσωπος αφού είπε ότι οι αυτοδύναμες και σταθερές κυβερνήσεις ήταν είναι και θα συνεχίσει να είναι βασική θέση της ΝΔ πρόσθεσε «σκεφτείτε, όταν έδινε μάχες ο πρωθυπουργός στην ΕΕ για το Ταμείο Ανάκαμψης και κατάφερε να πάρει η Ελλάδα τα περισσότερα χρήματα αναλογικά με το ΑΕΠ της, να έπρεπε πρώτα να πείσει κάποιο από τα κόμματα που απαξίωναν το Ταμείο Ανάκαμψης. Φανταστείτε εάν ο Κυριάκος Μητσοτάκης εν μέσω της πανδημίας, έπρεπε να συνεννοηθεί με κάποιο άλλο κόμμα από εκείνα που προσπαθούσαν να κάνουν αντιπολίτευση επάνω σε μια πρωτοφανή κρίση, για το πώς θα στηριχθεί η οικονομία και δεν θα κλείσουν οι επιχειρήσεις».

«Έχουμε δύο χρόνια μπροστά μας για να αποδείξουμε ότι ήμασταν απόλυτα συνεπείς για όσα υποσχεθήκαμε στους πολίτες το 2023. Από εκεί και πέρα, οι πολίτες - και μόνο εκείνοι - θα αποφασίσουν το 2027. Ειδικά για το ΠΑΣΟΚ, εκείνο με τη στάση του, τη ρητορική του και τις παλινωδίες του, έφτασε σε αυτή τη θέση πολιτικά και δημοσκοπικά. Ας μην κλαίει, λοιπόν, τώρα πάνω από το χυμένο γάλα» κατέληξε ο κ. Μαρινάκης.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

