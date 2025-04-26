Λογαριασμός
Κηδεία Πάπα Φραγκίσκου: Έφτασε στην πλατεία του Αγίου Πέτρου ο Κυριάκος Μητσοτάκης

Τον πρωθυπουργό συνοδεύει η σύζυγός του Μαρέβα Γκραμπόφσκι – Μητσοτάκη - 50 αρχηγοί κρατών δίνουν το παρών στην κηδεία του Πάπα 

Μητσοτάκης

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, συνοδευόμενος από τη σύζυγό του Μαρέβα Γκραμπόφσκι – Μητσοτάκη, έφτασε στην πλατεία του Αγίου Πέτρου στο Βατικανό, για την εξόδιο ακολουθία του Πάπα Φραγκίσκου.

Ο κ. Μητσοτάκης είναι ένας από τους δεκάδες αρχηγούς κρατών και κυβερνήσεων που παρίστανται στην τελετή.

Το Βατικανό ανακοίνωσε ότι 130 αντιπροσωπείες έχουν επιβεβαιώσει τη συμμετοχή τους, συμπεριλαμβανομένων 50 αρχηγών κρατών και 10 εν ενεργεία μοναρχών.

