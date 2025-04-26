Κηδεία Πάπα Φραγκίσκου: Έφτασε στην πλατεία του Αγίου Πέτρου ο Κυριάκος Μητσοτάκης

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, συνοδευόμενος από τη σύζυγό του Μαρέβα Γκραμπόφσκι – Μητσοτάκη, έφτασε στην πλατεία του Αγίου Πέτρου στο Βατικανό, για την εξόδιο ακολουθία του Πάπα Φραγκίσκου.

Ο κ. Μητσοτάκης είναι ένας από τους δεκάδες αρχηγούς κρατών και κυβερνήσεων που παρίστανται στην τελετή.

Το Βατικανό ανακοίνωσε ότι 130 αντιπροσωπείες έχουν επιβεβαιώσει τη συμμετοχή τους, συμπεριλαμβανομένων 50 αρχηγών κρατών και 10 εν ενεργεία μοναρχών.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.