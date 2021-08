Εκτεταμένη τηλεφωνική συνομιλία με τον Ρώσο ομόλογό του, Σεργκέι Λαβρόφ, είχε νωρίτερα ο υπουργός Εξωτερικών Νίκος Δένδιας. «Συζητήθηκε η καταπολέμηση των πυρκαγιών και ζητήθηκε να εξεταστεί η δυνατότητα να αποσταλεί ακόμα ένα Beriev BE-200 προκειμένου να συνδράμει» γνωστοποιεί μέσω Twitter, ο Νίκος Δένδιας.

Επίσης, αναφέρει πως εξετάστηκαν οι δυνατότητες εμβάθυνσης των διμερών σχέσεων Ελλάδας-Ρωσίας και στο πλαίσιο αυτό έγινε ανταλλαγή απόψεων για προσεχείς επισκέψεις το φθινόπωρο. Περαιτέρω, συζητήθηκαν οι σχέσεις Ευρωπαϊκής Ένωσης-Ρωσίας και η δυνατότητα συνεργασίας σε θέματα πολιτικής προστασίας.

Possibilities for deepening 🇬🇷🇷🇺 relations were also examined and, in this context, there was an exchange of views on upcoming visits in autumn.🇪🇺🇷🇺 relations were also addressed, with the potential of cooperation on civil protection issues being one of the issues discussed.(2/2)