Με την παρουσία της φρεγάτας «Ψαρά» στην Ερυθρά Θάλασσα υπογραμμίζεται «ο ρόλος της πατρίδας μας, ως παράγοντα ασφάλειας και σταθερότητας».

Αυτό τόνισε, μεταξύ άλλων, ο υπουργός Εθνικής 'Αμυνας Νίκος Δένδιας, ο οποίος μετέβη σήμερα, Τετάρτη 19 Ιουνίου, στο ναύσταθμο Σαλαμίνας προκειμένου να επισκεφθεί τη φρεγάτα, λίγο πριν αυτή αποπλεύσει προς την Ερυθρά Θάλασσα όπου θα ενταχθεί στις δυνάμεις της επιχειρήσεως «Ασπίδες».

Η συνεχιζόμενη κατάσταση στην Ερυθρά Θάλασσα επιβάλλει τη συνέχιση της επιχείρησης «Ασπίδες», της «μεγαλύτερης στρατιωτικής ευρωπαϊκής επιχείρησης που έχει γίνει ποτέ», είπε ο κ. Δένδιας.

Επισήμανε ότι η χώρα μας «έχει την ηγεσία» της επιχείρησης και πρόσθεσε: «Προβάλλουμε τη σημαία μας, προβάλλουμε την ευρωπαϊκή σημαία, προβάλλουμε τον ευρωπαϊκό βραχίονα, ο οποίος είναι απολύτως απαραίτητος για το εθνικό μας συμφέρον».

Υπογράμμισε ότι η φρεγάτα «Ψαρά» αναλαμβάνει το έργο της φρεγάτας «Ύδρα» παρέχοντας συνοδεία «στον μεγαλύτερο εμπορικό στόλο του του πλανήτη».

Μιλώντας για το πλήρωμα της φρεγάτας «Ύδρα» εξήγησε ότι «έφερε με απόλυτη επιτυχία σε πέρας την αποστολή» και «γύρισε πίσω με ασφάλεια».

Απευθυνόμενος στο πλήρωμα της φρεγάτας «Ψαρά», ανέφερε: «Πηγαίνετε σε περιοχή κινδύνου. Εύχομαι να γυρίσετε με ασφάλεια στην πατρίδα, αφού έχετε επιτελέσει το καθήκον σας».

«Οι ευχές μας, οι σκέψεις μας θα σας συνοδεύουν σε όλη τη διάρκεια της αποστολής σας. Θα έρθω να σας βρω, όπως έκανα και με την "Ύδρα", στην Ερυθρά Θάλασσα, πιθανότατα συνοδευόμενος από τον Ύπατο Εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τον Γιοσέπ Μπορέλ» συμπλήρωσε ο κ. Δένδιας.

«Έχω την απόλυτη πεποίθηση ότι θα επιδείξετε τον επαγγελματισμό, τον ζήλο, την προσήλωση στο καθήκον, την εθνική υπερηφάνεια που χαρακτηρίζει τα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων της πατρίδας μας» συνέχισε.

«Σας εύχομαι καλή επιτυχία. Σας εύχομαι από την καρδιά μου, επίσης, να είστε ασφαλείς, να γυρίσετε πίσω στις οικογένειές σας. Ο 'Αη Νικόλας να είναι στην πλώρη των "Ψαρών"» κατέληξε.

Κατά τη διάρκεια της επίσκεψης, ο κ. Δένδιας, συνοδευόμενος από τον αρχηγό ΓΕΕΘΑ στρατηγό Δημήτριο Χούπη, τον αρχηγό ΓΕΝ αντιναύαρχο Δημήτριο - Ελευθέριο Κατάρα ΠΝ και τον αρχηγό Στόλου αντιναύαρχο Πολυχρόνη Κουλούρη ΠΝ, ενημερώθηκε από τον κυβερνήτη της φρεγάτας σχετικά με την αποστολή της.

Ολοκληρώνοντας την επίσκεψή του στη φρεγάτα «Ψαρά», ο κ. Δένδιας δώρισε στον κυβερνήτη το εικόνισμα του προστάτη του Πολεμικού Ναυτικού, του Αγίου Νικολάου και ευχήθηκε προς το πλήρωμα «καλή επιτυχία» στην αποστολή του.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

