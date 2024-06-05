"Καινοτόμες λύσεις" απέναντι σε σύγχρονες απειλές και προκλήσεις ασφαλείας και μια "ομόθυμη αντίληψη" για την άμυνα, απαιτούνται στα χρόνια που έρχονται, τόνισε ο Yπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας, κατά την επίσκεψη του στο 308ο Προκεχωρημένο Εργοστάσιο Βάσης (ΠΕΒ), στη Θεσσαλονίκη.

Ο υπουργός σημείωσε ότι η επίσκεψή του αφορούσε την επιθεώρηση του υλικού, αλλά και τη δυνατότητα παραγωγής πρωτοποριακών λύσεων απέναντι σε σύγχρονα αμυντικά προβλήματα.

Ο κ. Δένδιας, απευθυνόμενος στους ένστολους εξέφρασε τον σεβασμό του στις προσπάθειες τους, κυρίως "στα δύσκολα χρόνια της κρίσης", καθώς "επί δέκα χρόνια το ελληνικό δημόσιο δεν είχε τη δυνατότητα να στηρίξει τις Ένοπλες Δυνάμεις με επαρκείς πόρους για να συντηρηθεί το υλικό μας" και επεσήμανε ότι χωρίς τη δική τους συμβολή "οι ελληνικές Ένοπλες Δυνάμεις δεν θα ήταν έτοιμες να αντιμετωπίσουν την κρίση, που χρειάστηκε να αντιμετωπίσουν, το 2020 και το 2021".

"Σήμερα βρισκόμαστε σε μία νέα εποχή, δε μας περισσεύουν οι πόροι, ποτέ δεν περίσσευαν άλλωστε οι πόροι στην Ελλάδα, όμως είμαστε σε μια εποχή, που η χώρα ισχυροποιείται και με νέα συστήματα και με συντήρηση των υπαρχόντων συστημάτων. Έχουμε όμως πάρα πολύ δρόμο να κάνουμε, μπροστά μας" είπε ο κ. Δένδιας και συνέχισε:

"Θα ήθελα, αφού σας ευχαριστήσω, έχοντας καταθέσει ήδη τον σεβασμό μου για την προσπάθειά σας για ότι κάνατε μέχρι σήμερα, να σας παρακαλέσω να συνεχίσετε την προσπάθεια στο μέλλον που έρχεται, με τη δική μας υπόσχεση, ότι αυτό το μέλλον θα είναι ευοίωνο. Θα φέρουμε τις Ένοπλες Δυνάμεις της πατρίδας μας σε ένα επίπεδο ισχύος που δεν έχουμε ξαναδεί στο νέο ελληνικό κράτος".

Ο κ. Δένδιας αναφέρθηκε στην ατζέντα του υπουργείου Εθνικής Άμυνας, την ατζέντα 2030, που αποτελεί όπως είπε μια "φιλόδοξη προσπάθεια, ίσως, η πιο φιλόδοξη, όπως είπε και ο πρωθυπουργός, στην ελληνική ιστορία, στην ιστορία των νεώτερου ελληνικού κράτους" μεταρρύθμιση των ελληνικών ενόπλων δυνάμεων, μεταπολιτευτικά κι συνέχισε :

"Θέλουμε να περάσουμε σε μία νέα εποχή, είναι υποχρεωτικό να περάσουμε σε μία νέα εποχή. Όπως ξέρετε, τα πάντα γύρω μας αλλάζουν και ο γεωπολιτικός μας ορίζοντας, λυπάμαι να πω, είναι γεμάτος από δυσκολίες και "σύννεφα". Το έχω πει πάρα πολλές φορές και δεν θα κουραστώ να το επαναλαμβάνω. Δεν έχουμε την ευτυχία του Λουξεμβούργου, του Βελγίου, να έχουμε ασφαλή σύνορα γύρω μας. Υπάρχει - έστω κι αν ο αέρας και τα νερά του Αιγαίου είναι πιο ήρεμα - υπάρχει διεκδίκηση επί της χώρας, υπάρχει αμφισβήτηση των γεωγραφικών και των νομικών της συνόρων, υπάρχει ισχύουσα απειλή πολέμου εναντίον μας.

Δε γνωρίζω να υπάρχει άλλη χώρα στον πλανήτη, κατά της οποίας να έχει εκδοθεί απειλή πολέμου και μάλιστα, εάν ασκήσει νόμιμο δικαίωμα της. Νόμιμο δικαίωμα της. Δικαίωμα, κατοχυρωμένο στις διεθνείς συνθήκες στον καταστατικό Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών και στο ευρωπαϊκό κεκτημένο".

Ο κ. Δένδιας αναφέρθηκε και στη νέα αντίληψη, που η "ατζέντα 2030" προσπαθεί να καλλιεργήσει και να προωθήσει προς όφελος των ελληνικών Ενόπλων Δυνάμεων.

"Το 2030 είχε επίσης και μία άλλη στόχευση. Να μεταφέρει μία νέα κουλτούρα, η οποία οδηγεί στην παραγωγή από ελληνικά χέρια και από ελληνικά μυαλά καινοτόμων λύσεων, που μπορούν να αντιμετωπίσουν τις προκλήσεις, που οι ίδιες οι ένοπλες δυνάμεις προτεραιοποιούν και που τα γενικά επιτελεία ζητούν να καλυφθούν, ως ανάγκες και ως προβλήματα".

«Δεν αφορά ούτε κόμματα, ούτε παρατάξεις, ούτε υπουργούς, ούτε κυβερνήσεις...»

Ο Υπουργός αναφέρθηκε σχετικά στην υπερψήφιση πριν από λίγες μέρες από την ελληνική βουλή "με συντριπτική πλειοψηφία και, μάλιστα, στο μέσο προεκλογικής περιόδου, με πλειοψηφία 80 - 90%" διατάξεων, που οδηγούν στη δημιουργία ενός νέου νομικού προσώπου, του Ελληνικού Κέντρου Καινοτομίας, με αποστολή "να συνδέσει τις ανάγκες των ελληνικών ενόπλων δυνάμεων με την παραγωγική δυνατότητα του ανθρώπινου και του συστημικού κεφαλαίου στην πατρίδα μας" και πρόσθεσε :

"Τη δυνατότητα, δηλαδή, να καλύψουμε, να το πω πρακτικά, τις ανάγκες μας, μόνοι μας. Ιδίως, τις ανάγκες μας σε πολλαπλασιαστές ισχύος, σε προϊόντα προηγμένης τεχνολογίας και στη συντήρηση των συστημάτων, που ήδη επιχειρούν".

Ο υπουργός δήλωσε εντυπωσιασμένος από την επιθεώρηση των συστημάτων και αναφέρθηκε και στην ανάγκη ύπαρξης μιας "ομόθυμης αντίληψης" για την άμυνα, τα επόμενα χρόνια.

"Είδα μερικές εντυπωσιακές λύσεις προηγουμένως εδώ, περπάτησα και ξεναγήθηκα στο εργοστάσιο. Πρέπει και θα καταβάλουμε όλοι μία πολύ μεγάλη προσπάθεια στα χρόνια που έρχονται, ώστε, στην επόμενη δεκαετία, οι ελληνικές ένοπλες δυνάμεις να βρίσκονται σε μία νέα εποχή. Και σε αυτή την προσπάθεια, εκτός από τα επαγγελματικά μας στελέχη και τους πολιτικούς υπαλλήλους, χρειαζόμαστε μία ομόθυμη αντίληψη, της οποίας, όπως είπα προηγουμένως, είστε απαραίτητο στοιχείο", ανέφερε .

"Η τεράστια πλειοψηφία στη Βουλή δηλώνει και την πολύ μεγάλη εθνική συναίνεση στην προσπάθεια. Δεν έχει κομματικό χαρακτήρα. Δεν αφορά ούτε κόμματα, ούτε παρατάξεις, ούτε υπουργούς, ούτε κυβερνήσεις. Αφορά την επιβίωση της πατρίδας μας".

Ο κ. Δένδιας στη συνέχεια επισκέφθηκε τη μητρόπολη Νεάπολης Συκεών και συναντήθηκε με το μητροπολίτη κ.κ. Βαρνάβα.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

