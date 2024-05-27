Δένδιας: Eμβάθυνση της συνεργασίας μας στον αμυντικό τομέα με τις ΗΠΑ

Στις σχέσεις της Ελλάδας με τις ΗΠΑ, αναφέρθηκε με ανάρτησή του στο Χ ο υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας, στο περιθώριο της συνάντησής του με Αντιπροσωπεία του Chicago Council on Global Affairs.

Όπως έγραψε: «Συναντήθηκα σήμερα με Αντιπροσωπεία του Chicago Council on Global Affairs, με επικεφαλής τον Πρόεδρό του, κ. @IvoHDaalder και τον Εκτελεστικό Διευθυντή του Hellenic American Leadership Council (HALC), κ. Endy @Zemenides.

Ενημέρωσα τους συμμετέχοντες για τη στρατηγική σχέση Ελλάδος-Ηνωμένων Πολιτειών και την διεύρυνση και εμβάθυνση της συνεργασίας μας στον αμυντικό τομέα, μετά τα δύο νέα Πρωτόκολλα της MDCA, που υπέγραψα με τους ομολόγους μου, κ. Mike Pompeo, το 2019 και κ. Antony Blinken, το 2021.

Συζητήσαμε, επίσης, για την κατάσταση ασφαλείας στην Ανατολική Μεσόγειο και τον ρόλο της Ελλάδας ως παράγοντα ασφάλειας και σταθερότητας στην ευρύτερη περιοχή. Στη συνάντηση συμμετείχαν, επίσης, ο Αρχηγός ΓΕΕΘΑ, Στρατηγός Δημήτριος Χούπης, ο Αρχηγός ΓΕΣ Αντιστράτηγος Γεώργιος Κωστίδης, ο Αρχηγός ΓΕΝ Αντιναύαρχος Δημήτριος – Ελευθέριος Κατάρας ΠΝ και ο Αρχηγός ΓΕΑ Αντιπτέραρχος (Ι) Δημοσθένης Γρηγοριάδης».

Συναντήθηκα σήμερα με Αντιπροσωπεία του Chicago Council on Global Affairs, με επικεφαλής τον Πρόεδρό του, κ. @IvoHDaalder και τον Εκτελεστικό Διευθυντή του Hellenic American Leadership Council (HALC), κ. Endy @Zemenides .



Ενημέρωσα τους συμμετέχοντες για τη στρατηγική σχέση… pic.twitter.com/pRy51k8G3P — Nikos Dendias (@NikosDendias) May 27, 2024

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.