Απάντηση ΣΥΡΙΖΑ στον «παντελονάτο» Κούγια: «Επανέρχεται αμετανόητος στο ομοφοβικό του παραλήρημα»

Απάντηση στο «ομοφοβικό παραλήρημα» του «παντελονάτου» Αλέξη Κούγια δίνει με ανακοίνωσή του ο ΣΥΡΙΖΑ.

Στην ανακοίνωση αναφέρεται:

«Ο 'παντελονάτος' κ. Κούγιας επανέρχεται αμετανόητος στο ομοφοβικό του παραλήρημα μετά την παρέμβαση του Αρείου Πάγου, ως προς τις αθλιότητές του εναντίον του προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Στέφανου Κασσελάκη.

Συνεπής υβριστής και υποστηριχτής κακοποιητών, φτάνει στο σημείο να μιλήσει για «χούντα της ομοφυλοφιλικής κοινότητας», υποκρινόμενος το θύμα, ενώ ο ίδιος είναι πολλαπλός θύτης της κοινής λογικής, της ευπρέπειας και κάθε έννοιας φιλότιμου.

Μιλάει για αυτοσεβασμό, αυτός που δεν σέβεται τίποτα.

Μιλάει για φίμωση αυτός που φωνάζοντας καλύπτει όλες τις άλλες φωνές.

Μιλάει για χούντα, όταν σ’ αυτά τα περιβάλλοντα βρίσκει αποδοχή και επιβράβευση.

Δήθεν αγανακτεί, αυτός που έχει κάνει κάθε σοβαρό άνθρωπο στη χώρα να αγανακτήσει μαζί του, για άλλη μια φορά.

Τώρα ας μιλήσει η Δικαιοσύνη.

Αν της το επιτρέψει.»

Πηγή: skai.gr

