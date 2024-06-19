Λογαριασμός
Απάντηση ΣΥΡΙΖΑ στον «παντελονάτο» Κούγια: «Επανέρχεται αμετανόητος στο ομοφοβικό του παραλήρημα»

Νέα ανακοίνωση από το γραφείο Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ

ΣΥΡΙΖΑ

Απάντηση στο «ομοφοβικό παραλήρημα» του «παντελονάτου» Αλέξη Κούγια δίνει με ανακοίνωσή του ο ΣΥΡΙΖΑ.

Στην ανακοίνωση αναφέρεται:

«Ο 'παντελονάτος' κ. Κούγιας επανέρχεται αμετανόητος στο ομοφοβικό του παραλήρημα μετά την παρέμβαση του Αρείου Πάγου, ως προς τις αθλιότητές του εναντίον του προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Στέφανου Κασσελάκη.

  • Συνεπής υβριστής και υποστηριχτής κακοποιητών, φτάνει στο σημείο να μιλήσει για «χούντα της ομοφυλοφιλικής κοινότητας», υποκρινόμενος το θύμα, ενώ ο ίδιος είναι πολλαπλός θύτης της κοινής λογικής, της ευπρέπειας και κάθε έννοιας φιλότιμου.
  • Μιλάει για αυτοσεβασμό, αυτός που δεν σέβεται τίποτα.
  • Μιλάει για φίμωση αυτός που φωνάζοντας καλύπτει όλες τις άλλες φωνές.
  • Μιλάει για χούντα, όταν σ’ αυτά τα περιβάλλοντα βρίσκει αποδοχή και επιβράβευση.
  • Δήθεν αγανακτεί, αυτός που έχει κάνει κάθε σοβαρό άνθρωπο στη χώρα να αγανακτήσει μαζί του, για άλλη μια φορά.
  • Τώρα ας μιλήσει  η Δικαιοσύνη.
  • Αν της το επιτρέψει.»
