Φουτουριστικό στολίδι... Αποκαλύφθηκαν νέες, άκρως εντυπωσιακές, φωτορεαλιστικές απεικονίσεις (3D renders) του γηπέδου του Παναθηναϊκού στον Βοτανικό, του μεγάλου πρότζεκτ που πραγματοποιείται στο πλαίσιο της Διπλής Ανάπλασης. Το επιβλητικό τοπόσημο, χωρητικότητας περίπου 40.000 θέσεων και θα πληροί τις κορυφαίες προδιαγραφές UEFA και FIFA 4 αστέρων. Αυτό σημαίνει ότι θα μπορεί να φιλοξενήσει μεγάλους διεθνείς αγώνες, τελικούς ευρωπαϊκών διοργανώσεων και την Εθνική ομάδα.

Με την ολοκλήρωσή του, που είναι προγραμματισμένη για τον Μάιο του 2027, θα αποτελέσει κόσμημα για την Αθήνα.

Οι φωτορεαλιστικές απεικονίσεις, εντός και εκτός του γηπέδου, αποτελούν τμήμα της παρουσίασης της αρχιτεκτονικής εταιρείας A&S Architects, και τις δημοσιεύει στο Facebook η ομάδα PANATHINAIKOS-VOTANIKOS 2027, του Χρήστου Παγκράτη.

Σημειώνεται ότι ο στέγαστρο θα είναι μεν κυρίως πράσινο, αλλά ταυτόχρονα θα είναι το μοναδικό στην Ελλάδα με δυνατότητα αλλαγής χρωματισμού ανάλογα με την εκδήλωση σαν να πρόκειται για έναν «χαμαιλέοντα». Η μεγάλη αίθουσα για τις συνεντεύξεις Τύπου επίσης εντυπωσιάζει, όπως και οι σουίτες.

Πηγή: skai.gr

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