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Φουτουριστικό στολίδι: Αποκαλύφθηκαν εντυπωσιακές φωτορεαλιστικές απεικονίσεις του γηπέδου του Παναθηναϊκού

Οι φωτορεαλιστικές απεικονίσεις αποτελούν τμήμα της παρουσίασης της αρχιτεκτονικής εταιρείας A&S Architects, και τις δημοσιεύει η ομάδα PANATHINAIKOS-VOTANIKOS

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Βοτανικός

Φουτουριστικό στολίδι... Αποκαλύφθηκαν νέες, άκρως εντυπωσιακές, φωτορεαλιστικές απεικονίσεις (3D renders) του γηπέδου του Παναθηναϊκού στον Βοτανικό, του μεγάλου πρότζεκτ που πραγματοποιείται στο πλαίσιο της Διπλής Ανάπλασης. Το επιβλητικό τοπόσημο, χωρητικότητας περίπου 40.000 θέσεων και θα πληροί τις κορυφαίες προδιαγραφές UEFA και FIFA 4 αστέρων. Αυτό σημαίνει ότι θα μπορεί να φιλοξενήσει μεγάλους διεθνείς αγώνες, τελικούς ευρωπαϊκών διοργανώσεων και την Εθνική ομάδα.

Με την ολοκλήρωσή του, που είναι προγραμματισμένη για τον Μάιο του 2027, θα αποτελέσει κόσμημα για την Αθήνα. 

Βοτανικός

Οι φωτορεαλιστικές απεικονίσεις, εντός και εκτός του γηπέδου, αποτελούν τμήμα της παρουσίασης της αρχιτεκτονικής εταιρείας A&S Architects, και τις δημοσιεύει στο Facebook η ομάδα PANATHINAIKOS-VOTANIKOS 2027, του Χρήστου Παγκράτη. 

Παναθηναϊκός

Σημειώνεται ότι ο στέγαστρο θα είναι μεν κυρίως πράσινο, αλλά ταυτόχρονα θα είναι το μοναδικό στην Ελλάδα με δυνατότητα αλλαγής χρωματισμού ανάλογα με την εκδήλωση σαν να πρόκειται για έναν «χαμαιλέοντα». Η μεγάλη αίθουσα για τις συνεντεύξεις  Τύπου επίσης εντυπωσιάζει, όπως και οι σουίτες.  

Βοτανικός

Παναθηναϊκός

Παναθηναϊκός

Παναθηναϊκός

Βοτανικός

Βοτανικός

Βοτανικός

Βοτανικός

Βοτανικός

Βοτανικός

Βοτανικός

Παναθηναϊκός

Παναθηναϊκός

Πηγή: skai.gr

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TAGS: Παναθηναϊκός Διπλή ανάπλαση Βοτανικός
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