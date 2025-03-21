Κυβερνητικές πηγές για Τσίπρα: Προτείνει «νέα εθνική πυξίδα», όταν επί των ημερών του η Ελλάδα ήταν ο «παρίας» της Ευρώπης

«Ο κ. Τσίπρας φροντίζει ανά τακτά χρονικά διαστήματα να υπενθυμίζει τη διαχρονική λαϊκή ρήση ''στο σπίτι του κρεμασμένου δεν μιλάνε για σχοινί''», αναφέρουν πηγές της κυβέρνησης με αφορμή την παρέμβαση του πρώην πρωθυπουργού για τις γεωπολιτικές εξελίξεις και τη θέση της χώρας μας.

Όπως αναφέρουν, «άλλες φορές ''παραδίδει'' μαθήματα κράτους δίκαιου, όταν έχει καταγραφεί στην ιστορία ως ο πρωθυπουργός των ''παραϋπουργείων'' Δικαιοσύνης, σύμφωνα με παραδοχή δικού του υπουργού, αλλά και των δύο αμετάκλητα καταδικασθέντων υπουργών από το Ειδικό Δικαστήριο».

Συνεχίζοντας σημειώνουν ότι «σήμερα ο κ. Τσίπρας έφτασε στο σημείο να υποστηρίζει ότι ο νόμιμα εκλεγμένος πρωθυπουργός της χώρας και μάλιστα από τρεις διαδοχικές εθνικές αναμετρήσεις, δεν έχει λαϊκή νομιμοποίηση, όταν ο ίδιος ως αρχηγός του Σύριζα ''κατάφερε'' να οδηγήσει το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης στην απώλεια της μισής εκλογικής του δύναμης».

Όσον αφορά την παρέμβαση του πρώην πρωθυπουργού για τη στάση της χώρας μας όσον αφορά τις γεωπολιτικές εξελίξεις, πηγές της κυβέρνησης σημειώνει ότι είναι το πιο διασκεδαστικό από όλα «ότι ο κ. Τσίπρας ξεκίνησε να ''παραδίδει'' και μαθήματα εξωτερικής πολιτικής φτάνοντας στο σημείο να προτείνει ''νέα εθνική πυξίδα'', όταν επί των ημερών του η Ελλάδα ήταν ο "παρίας" και το "μαύρο πρόβατο" της Ευρώπης».

«Οι πολίτες γνωρίζουν καλά ότι η μοναδική ''πυξίδα'' του κ. Τσίπρα ήταν αυτή που παραλίγο να ρίξει τη χώρα στα βράχια της απόλυτης καταστροφής», καταλήγουν.



Πηγή: skai.gr

