Την πρώτη συνάντηση εργασίας είχαν σήμερα ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερρακάκης με τον διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων Γιώργο Πιτσιλή.

Ο κ. Πιερρακάκης, ο οποίος συνοδευόταν από τον υφυπουργό Γιώργο Κώτσηρα και τη γενική γραμματέα Φορολογικής Πολιτικής Μαίρη Ψύλλα, ξεναγήθηκαν στο υπερσύγχρονο επιχειρησιακό κέντρο της ΑΑΔΕ και ενημερώθηκαν από τον κ. Πιτσιλή τους γενικούς διευθυντές της Αρχής για μία σειρά ζητημάτων. Ανάμεσά τους, οι βελτιωμένοι ρυθμοί εκκίνησης στην υποβολή φορολογικών δηλώσεων, ο οργανωτικός και ψηφιακός μετασχηματισμός της ΑΑΔΕ και η πορεία υλοποίησης σημαντικών έργων όπως του νέου τηλεφωνικού κέντρου εξυπηρέτησης πολιτών, το οποίο αναμένεται να τεθεί σε λειτουργία έως το καλοκαίρι του 2025.

Στη συνέχεια πραγματοποιήθηκε κλειστή συνάντηση εργασίας με τον διοικητή της Αρχής Γιώργο Πιτσιλή.

Ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερρακάκης, στην εισαγωγική του τοποθέτηση, ιεράρχησε την καταπολέμηση της φοροδιαφυγής ως βασική κυβερνητική προτεραιότητα.

«Η δουλειά που γίνεται στην ΑΑΔΕ είναι πραγματικά υποδειγματική και θέλω να συγχαρώ τον επικεφαλής της ανεξάρτητης Αρχής, τον κύριο Γιώργο Πιτσιλή, και τους συνεργάτες του για τις επιτυχίες τους στην καταπολέμηση της φοροδιαφυγής. Η μάχη κατά της φοροδιαφυγής κερδίζεται μέρα με τη μέρα, μέσα από έναν συνδυασμό, ανθρώπινη θέληση και νέα τεχνολογικά μέσα. Η ΑΑΔΕ αξιοποιεί και τα δύο, με υψηλής κατάρτισης προσωπικό και με όλα τα σύγχρονα εργαλεία, όπως είναι η Τεχνητή Νοημοσύνη και το νέο υπερσύγχρονο επιχειρησιακό κέντρο, ένα διαμάντι για το ελληνικό Δημόσιο. Η φοροδιαφυγή δεν είναι απλώς χαμένα έσοδα, η φοροδιαφυγή είναι χαμένες ευκαιρίες για τη χώρα.

Διάβασα, κύριε διοικητά, ότι προγραμματίζετε 184.000 ελέγχους μέσα στη χρονιά. Αυτή είναι μια σπουδαία πράξη, αυτό είναι και ένα σπουδαίο μήνυμα, κυρίως απέναντι στους φορολογικά συνεπείς συμπολίτες μας, οι οποίοι αισθάνονται μεγάλη αδικία. Η φοροδιαφυγή υπονομεύει την κοινωνική δικαιοσύνη και στερεί πολύτιμους πόρους από την εκπαίδευση, την υγεία και τις υποδομές.

Τα περσινά έσοδα από τη μείωση της φοροδιαφυγής, που προήλθαν από την επέκταση των ηλεκτρονικών συναλλαγών και τη σύνδεση των ταμειακών μηχανών με τα POS, ξεπέρασαν τα 2 δισ. ευρώ. Μπορώ να σας διαβεβαιώσω ότι όσο μειώνεται η φοροδιαφυγή, τόσο θα μειώνονται και οι φόροι. Η ΑΑΔΕ έχει πολλά νέα εργαλεία για το 2025, όπως το ψηφιακό πελατολόγιο και το ψηφιακό δελτίο αποστολής. Εμείς θα είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε σε ό,τι χρειαστεί».

Από την πλευρά του, ο διοικητής της ΑΑΔΕ Γιώργος Πιτσιλής επισήμανε:

«Καλωσορίζουμε σήμερα στα κεντρικά μας γραφεία τον νέο υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και τον υφυπουργό με πολλή χαρά. Με πολλή προσωπική χαρά, γιατί με τον υπουργό έχουμε ξανασυνεργαστεί στο πρόσφατο παρελθόν σε πολύ αντίξοες συνθήκες. Κύριε υπουργέ, θυμίζω την εποχή του Covid-19 και το άλμα ψηφιοποίησης το οποίο χρειάστηκε να κάνει η χώρα και στο οποίο συνεργαστήκαμε πάρα πολύ στενά.

Σήμερα, θα έχουμε την ευκαιρία να κάνουμε μια εφ' όλης της ύλης συζήτηση για τον στρατηγικό και επιχειρησιακό σχεδιασμό της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, τις μεγάλες προκλήσεις που έχουμε μπροστά μας για την αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής και του λαθρεμπορίου και βεβαίως την εξυπηρέτηση των πολιτών και των επιχειρήσεων με νέα ψηφιακά εργαλεία, αλλά και με νέες διαδικασίες.

Προσωπικά είμαι πολύ χαρούμενος που μία ομάδα νέων ανθρώπων με πολλή όρεξη και εμπειρία ταυτόχρονα είναι εδώ για να συνδράμει στο έργο της Αρχής, το οποίο είναι πολύ σημαντικό για τους εθνικούς μας στόχους. Η πρόσφατη αναβάθμιση της χώρας από τον οίκο Moody's κατέδειξε πόσο σημαντική είναι η αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής στη θετική αξιολόγηση της χώρας και την απόκτηση της επενδυτικής βαθμίδας».

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

