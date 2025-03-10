Λύγισε στον αέρα του ΣΚΑΪ ο βουλευτής της ΝΔ, Γιάννης Λοβέρδος μιλώντας για την τοξικότητα που επικρατεί λέγοντας μάλιστα πως δέχτηκε ένα μήνυμα στο οποίο εύχονταν μέχρι και καρκίνο στα δύο παιδιά του.

«Εγώ, επειδή βγαίνω κάθε μέρα στα κανάλια και στηρίζω τον Μητσοτάκη και είμαι από τους λίγους που το κάνουν, γιατί έχω το θάρρος της γνώμης μου… ξέρετε τι έχω εισπράξει; Ακατονόμαστες ύβρεις δέχομαι, προσωπικά», είπε ο κ. Λοδέρβος.

Με δάκρυα στα μάτια συνέχισε λέγοντας: «Και σήμερα δεν σας κρύβω ότι λύγισα, γιατί διάβασα ένα μήνυμα στα social media που στρεφόταν εναντίον των παιδιών μου. Ονομαστικά, εναντίον του Πέτρου και της Ελισάβετ και είπαν μακάρι να πάθουν καρκίνο. (…) Σε αυτό το τοξικό κλίμα δεν μπορούμε να υποκύψουμε».

Συνέχισε λέγοντας πως αυτοί «είναι η μειονότητα της κοινωνίας» και διερωτήθηκε: «Καταλαβαίνετε πού οδηγούμαστε;».



Πηγή: skai.gr

