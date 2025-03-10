Ιμάμογλου: «Ερντογάν, τέλειωσε η εποχή σου, σε προκαλώ!»

«Ερντογάν, τέλειωσε η εποχή σου, σε προκαλώ!» δήλωσε ο δήμαρχος Κωνσταντινούπολης Εκρέμ Ιμάμογλου, όπως μεταδίδει από την Κωνσταντινούπολη ο Μανώλης Κωστίδης.

«Έλα σε ζωντανή μετάδοση να μου απαντήσεις και να σου απαντήσω».

Εκρέμ Ιμάμογλου: «Λυπάμαι κύριε Ερντογάν, πέρασε η εποχή. Τελείωσε η δική σου περίοδος. Είτε έτσι είτε αλλιώς τελείωσε η δική σου εποχή! Αν είσαι παλικάρι, αν έχεις θάρρος, αν έχεις ένα ίχνος συνείδησης. Σε προκαλώ! Ας έρθουν οι εισαγγελείς σου και να τους απαντήσουμε 86 εκατομμύρια Τούρκοι να μας παρακολουθήσουν. Να μας δει ο λαός και να αποφασίσει αυτός σε ζωντανή μετάδοση. Σε προκαλώ. Σε προκαλώ! Σε προκαλώ!».

CNN Turk: «Η Ελλάδα πάγωσε τις εργασίες για την πόντιση καλωδίου μεταξύ Κρήτης και Κύπρου»

THΛΕΟΠΤΙΚΌ ΔΙΚΤΥΟ CNN TURK: Yποχώρηση της Ελλάδας από το σχέδιο που είχε προκαλέσει την αντίδραση της Άγκυρας. Η Ελλάδα σχεδίαζε την πόντιση ηλεκτρικού καλωδίου μεταξύ Κρήτης και Κύπρου και αυτό θα το έκανε με το ιταλικό πλοίο το οποίο είχε μισθώσει. Όμως η Ελλάδα πάγωσε τις εργασίες αυτές για τις περιοχές που θα πραγματοποιούνταν στο νοτιοανατολικό Αιγαίο σε περιοχές θαλάσσιας δικαιοδοσίας της Τουρκίας.

Toν περασμένο Ιούλιο η Ελλάδα πάλι είχε επιχειρήσει να κάνει εργασίες με το ιταλικό πλοίο, δίχως να ζητήσει την άδεια της Τουρκίας. Τότε η Τουρκία είχε στείλει στην περιοχή 5 πολεμικά πλοία για να παρακολουθήσουν από κοντά το ιταλικό πλοίο αλλά και τα δυο ελληνικά πλοία. Η ένταση είχε μειωθεί αφού το ιταλικό πλοίο ζήτησε άδεια από την Τουρκία».

Φιντάν: «Όσα συμβαίνουν στη Συρία είναι προβοκάτσιες για εκτροχιασμό της κυβέρνησης της Συρίας»

Πάνω από 1.000 τα θύματα των σφαγών

Χακάν Φιντάν, υπουργός Εξωτερικών της Τουρκίας: Διαπιστώνουμε πως με προβοκάτσιες γίνεται μια προσπάθεια εκτροχιασμού της πολιτικής της κυβέρνησης της Συρίας που ασκούσε μια πολιτική δίχως να επηρεάζεται από προβοκάτσιες. Βέβαια, είναι σημαντικό όλα τα αδέλφια μας στη Συρία οι Χριστιανοί, οι Αλεβίτες, οι Δρούζοι να κρατούν αποστάσεις από αυτές τις προκλήσεις και δεν υποστηρίζουμε καμία ενέργεια που προκαλεί αποσταθεροποίηση και υποστηρίζουμε με κάθε ευκαιρία πως είναι ιερή η ανθρώπινη ζωή και η περιουσία των αμάχων.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.