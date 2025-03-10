Της Δέσποινας Βλεπάκη

Στη Χαριλάου Τρικούπη αποτιμούν ότι ο πρωθυπουργός εμφανίστηκε σε πολιτική αδυναμία στην αντιπαράθεση των πολιτικών αρχηγών στη Βουλή κατά τη διάρκεια της συζήτησης πρότασης μομφής κατά της κυβέρνησης, στο να δώσει απαντήσεις στα μείζονα ζητήματα αναφορικά με τις ευθύνες της κυβέρνησης του στην τραγωδία των Τεμπών.

“Μας μένει από την ομιλία του πρωθυπουργού μια προκλητικότητα. Πρώτη φορά είδα πρωθυπουργό να γελά απευθυνόμενος στην αντιπολίτευση, ενώ συζητούσαμε για μια τραγωδία. Δεν περίμενα τέτοια έλλειψη ενσυναίσθησης...Το αδιανόητο όμως ήταν ότι εγκάλεσε τον Νίκο Ανδρουλάκη, που ως αρχηγός κόμματος πήγε την επόμενη ημέρα να ενημερωθεί, ότι δεν “ανέλαβε” “κρατικές αρμοδιότητες”. Τον εγκάλεσε γιατί ο Νίκος Ανδρουλάκης δεν έκανε τον αστυνόμο Μπέκα; Το CSI;” σχολίασε ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ Κώστας Τσουκαλάς μιλώντας στην εκπομπή “Action Σαββατοκύριακο”.

Από την πράσινη παράταξη τονίζουν ότι ο πρωθυπουργός έδειξε πολιτική αδυναμία να ανταποκριθεί και στο αίτημα της κοινωνίας για θωράκιση της εμπιστοσύνης των πολιτών στους θεσμούς, ενίσχυση της διάκρισης των εξουσιών και διαμόρφωση ενός ικανού και αποτελεσματικού κράτους και σημειώνουν ότι για μια ακόμη φορά η κυβέρνηση αναγκάστηκε να ακολουθήσει τον δρόμο που χάραξε το ΠΑΣΟΚ. Υπογραμμίζουν ότι ο κ. Μητσοτάκης αναγκάστηκε να αποδεχθεί τις δύο θεσμικές πρωτοβουλίες του Νίκου Ανδρουλάκη για αλλαγή του τρόπου επιλογής της ηγεσίας της δικαιοσύνης και του νόμου περί ευθύνης υπουργών στο πλαίσιο της συνταγματικής αναθεώρησης, δύο πρωτοβουλίες που το ΠΑΣΟΚ συζήτησε σε ειδική ημερίδα με νομικούς, δικαστικούς και ακαδημαϊκούς, προκειμένου να διαμορφώσει τη θέση του και να ανταποκριθεί στο αίτημα ενίσχυσης της εμπιστοσύνης τους στους θεσμούς.

Όσον αφορά το κάλεσμα του Κυριάκου Μητσοτάκη για τη συνταγματική κατοχύρωση της αξιολόγησης στο Δημόσιο αλλά και την αλλαγή του Άρθρου 16 για τα ιδιωτικά πανεπιστήμια, στελέχη της πράσινης παράταξης σχολιάζουν ότι “κρούουν σε ανοιχτές θύρες” συμπληρώνουν ωστόσο με νόημα “να δούμε και το πώς”.

Ως προς την αξιολόγηση, ερωτήθη ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ. «Η Νέα Δημοκρατία είναι η παράταξη που έχει ταυτιστεί με τις συνεντεύξεις επί διακυβέρνησης Κώστα Καραμανλή, ενώ το ΠΑΣΟΚ με το ΑΣΕΠ, τις ανεξάρτητες αρχές και τη ΔΙΑΥΓΕΙΑ. Συνεπώς, εδώ δεν θα μιλάμε ως συνυπεύθυνοι. Το ΠΑΣΟΚ έχει μια πολύ διαφορετική ιστορική αναφορά στη στήριξη των θεσμών", τόνισε ο Κώστας Τσουκαλάς στο “Action Σαββατοκύριακο”.

Τις επόμενες μέρες το ΠΑΣΟΚ ανοίγει και άλλες πτυχές του προγράμματος του, με σκοπό να διευρυνθεί η ατζέντα, με τις πληροφορίες να αναφέρουν ότι μέσα στην εβδομάδα αναμένεται πυρετός συσκέψεων από στελέχη της Χαριλάου Τρικούπη.

Το ΠΑΣΟΚ την Τετάρτη ανοίγει με ειδική εκδήλωση τη συζήτηση για τις μεταρρυθμίσεις στη δημόσια διοίκηση και ξεκινά η καμπάνια για τη στεγαστική πολιτική.

Την ίδια ώρα συνεχίζονται τα περιφερειακά συνέδρια του κόμματος και η 2η περιφερειακή συνδιάσκεψη του ΠΑΣΟΚ θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο στην Κομοτηνή.

Πηγή: skai.gr

