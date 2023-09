CNN Turk: Στην Αθήνα ο Τούρκος υπουργός Άμυνας μετά τη συνάντηση Γεραπετρίτη - Φιντάν Πολιτική 13:21, 01.09.2023 linkedin

Από τις πληροφορίες που μετέδωσε το τουρκικό μέσο προκύπτει ότι η επίσκεψη Γκιουέρ στην Αθήνα θα γίνει μεταξύ 5ης και 20ης Σεπτεμβρίου.