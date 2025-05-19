Δέσμη πέντε προτάσεων, που προέρχονται από την κοινωνία, για την αντιμετώπιση του δημογραφικού και στεγαστικού προβλήματος, προτείνει με ερώτησή του στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ο Ευρωβουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Γιώργος Αυτιάς.

Οι προτάσεις επικεντρώνονται στα εισοδήματα, τη στέγαση, την παιδεία, την υγεία και τον τρόπο ζωής, με στόχο να δημιουργηθούν καλύτερες και αποτελεσματικότερες προϋποθέσεις για την επίλυση του τεράστιου προβλήματος της υπογεννητικότητας. «Έχουμε υποχρέωση να κρατήσουμε όρθια την κοινωνία με περισσότερα μέλη», επισημαίνει ο Γ. Αυτιάς.

Η ερώτηση του Ευρωβουλευτή έχει ως εξής:

Το δημογραφικό πρόβλημα οξύνεται διαρκώς στην Ευρώπη και εντονότατα στην Ελλάδα. Αποτελεί αδήριτη ανάγκη, τώρα περισσότερο από ποτέ, να κινηθούμε αποτελεσματικά και έγκαιρα, ώστε να δημιουργηθούν καλύτερες και αποτελεσματικότερες προϋποθέσεις επίλυσης του τεράστιου προβλήματος της υπογεννητικότητας.

Έχουμε υποχρέωση ως Ευρώπη να κρατήσουμε όρθια την κοινωνία με περισσότερα μέλη εφαρμόζοντας σειρά μέτρων που περιλαμβάνουν:

ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΑ Η εισοδηματική στήριξη της οικογένειας αποτελεί βασικό στοιχείο. Σταθερότητα σημαίνει σωστός προγραμματισμός και αποτελεσματικότητα. Η αύξηση του μισθού, οι τριετίες, τα επιδόματα παιδιών και τα φορολογικά κίνητρα λειτουργούν σε μέγιστο βαθμό για την ενίσχυση της οικογένειας.

ΣΤΕΓΑΣΗ Η απόκτηση στέγης για νέα ζευγάρια, για νέους και ευάλωτους είναι κυρίαρχο στοιχείο της στήριξης των οικογενειών. Τα κριτήρια χορήγησης στέγης πρέπει να είναι τέτοια που να καλύπτουν τις οικογενειακές προδιαγραφές.

ΠΑΙΔΕΙΑ Η εύκολη πρόσβαση στη μάθηση και τη γνώση αποτελούν συστατικό στοιχείο στήριξης της οικογένειας. Από το προνήπιο έως το τέλος των σπουδών. Επίσης η δυνατότητα μεταφοράς μαθητών που ζουν σε απομακρυσμένες περιοχές.

ΥΓΕΙΑ Η δυνατότητα πλήρους υγειονομικής περίθαλψης είναι βασική υποχρέωση όλων μας για την στήριξη των κοινωνιών.

ΕΙΔΙΚΑ ΚΙΝΗΤΡΑ -ΤΡΟΠΟΣ ΖΩΗΣ Αποτελούν τον ιμάντα για καλύτερους όρους ζωής, όπως διακοπές κίνητρα για παιδιά ΑΜΕΑ , κάλυψη γονέων ΑΜΕΑ, ψυχαγωγία διακοπές, κίνητρα παραμονής στην Περιφέρεια. Ήδη η Ελλάδα χορηγεί επίδομα μητρότητας 8 μηνών ίσο με τον κατώτατο μισθό.

Με βάση αυτά τα δεδομένα ερωτάται η Ευρωπαϊκή Επιτροπή:

Με ποια άμεσα και στοχευμένα μέτρα θα συμβάλετε στην επίλυση του δημογραφικού προβλήματος;



