Το πώς έκρινε τη συνέντευξη που παραχώρησε στην ΕΡΤ ο πρόεδρος του κόμματός του, κ. Νίκος Ανδρουλάκης αλλά και το πώς βλέπει τη πρόταση τόσο για κοινό ψηφοδέλτιο με ΣΥΡΙΖΑ όσο και για κοινό υποψήφιο πρωθυπουργό που θα εκλεγεί από τη βάση, μίλησε στο Πρώτο Πρόγραμμα ο Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος, Βουλευτής ΠΑΣΟΚ και Αντιπρόεδρος της Βουλής.

«Δεν έκανε αυτοκριτική και δεν μπόρεσε να απαντήσει στα βασικά- Αν δεν μπορεί ο ίδιος να κερδίσει τον Κασσελάκη, πώς θα κερδίσει τον Μητσοτάκη;»

«Νομίζω ότι ο κ. Ανδρουλάκης δεν μπόρεσε να απαντήσει στα βασικά ερωτήματα κατά την άποψή μου, τα οποία υπάρχουν και είναι αυτή τη στιγμή ουσιαστικά. Δηλαδή δεν μπορεί κάποιος να του ζητάει δημοκρατικά να πάει σε εκλογές και αυτός να επικαλείται το φόβο των διαγραφών. Είναι σαν να φοβάται κάποιος τις εκλογές. Νομίζω είναι λάθος αυτό. Το δεύτερο είναι ότι δεν υπάρχει κάποια τοξικότητα όταν λες σε κάποιον και όταν και εσύ ο ίδιος, και μάλιστα ο κ. Ανδρουλάκης είχε πει πριν τις εκλογές ότι τρίτη θέση είναι ήττα. Και λέω εγώ κάτι πολύ απλό: αν κάποιος δεν μπορεί να θέσει το δικαίωμα, τη δυνατότητα της αμφισβήτησης του αρχηγού και μάλιστα όταν ο ίδιος έχει πει ότι αν δεν κερδίσω τον Κασσελάκη, δεν μπορώ να κερδίσω τον Μητσοτάκη; (…)».

«Ο κ. Ανδρουλάκης φοβάται και δεν θέλει τις εκλογές (εσωκομματικές)»

Εν συνεχεία της συνομιλίας τους, ο Βουλευτής του ΠΑΣΟΚ, ανέφερε χαρακτηριστικά το εξής «Εγώ πιστεύω ότι δεν θέλει να πάει σε εκλογές. Αν ήθελε να πάει στις εκλογές έχει διαμετρικά ο ίδιος εκφράσει δύο αντίθετες απόψεις: Η μία στην αρχή, στην απάντηση σε μένα ότι θα κάνει το 2025 εκλογές και η άλλη που έβγαλε ο ίδιος διαρροή ότι θα κάνει τον Ιούλιο εκλογές. Και νομίζω και τα δύο έχουν τα δικά τους προβλήματα. Εμείς το σκεπτικό που καταθέσαμε είναι ένα σκεπτικό το οποίο λέει ότι μέσα στους επόμενους έξι μήνες και περίπου οκτώ μήνες πριν τις διαδικασίες που λέει το καταστατικό, θα μπορούσε να κάνουμε μια διαδικασία πολιτικής αποτίμησης, εκλογής με πολύ κόσμο, με φερεγγυότητα, όπως είχαμε κάνει και τις προηγούμενες διαδικασίες. Δηλαδή να καλέσουμε να υπάρχουν δυνατοί υποψήφιοι και να έρθει πολύς κόσμος. Και βεβαίως ο κ. Μητσοτάκης, αφού όλοι εκτιμούμε ότι κάποια στιγμή μπορεί να πάει σε πρόωρες εκλογές, να είναι προετοιμασμένη η παράταξη για το πολιτικό πλαίσιο της επόμενης μέρας και τη διεύρυνση».

«Κανένας δεν είπε να παραιτηθεί ο Ανδρουλάκης- Πρέπει όμως, να πάει το κόμμα στις κάλπες το αργότερο μέχρι το Δεκέμβρη του 2024- Εγώ δεν θα είμαι υποψήφιος»

Έπειτα, σημείωσε «Το ζητούμενο είναι τι βοηθάει την παράταξη αυτή τη στιγμή να γίνει σωστά. Εγώ είπα ότι είναι σωστό χρονικά να γίνουν εκλογές εντός του 2024, το αργότερο μέχρι το Δεκέμβριο του 2024, όπου θα έχουν ολοκληρωθεί όλες οι διαδικασίες και οι οποίες θα περιλαμβάνουν: την αποτίμηση των εκλογών, θα έχουν πολιτικό πλαίσιο και συζήτηση για πολιτικές μέσα από συνδιάσκεψη. Έχουν το μανιφέστο του κάθε υποψηφίου για το πώς θέλει το ΠΑΣΟΚ και την επόμενη μέρα της διεύρυνσης, έχει τις εκλογές από τη βάση, μια δυναμική διαδικασία και καταλήγει με το συνέδριο του ΠΑΣΟΚ, όπου φτιάχνει ουσιαστικά τους πυλώνες πολιτικής αντιπαράθεσης με τη Νέα Δημοκρατία (…). Κανένας δεν είπε να παραιτηθεί ο Ανδρουλάκης. Είπαν να προχωρήσει στην εκλογική διαδικασία γιατί σεβόμαστε το δικαίωμά του να είναι υποψήφιος (…)». Όσο για το αν θα είναι υποψήφιος, ο ίδιος ο κ. Κωνσταντινόπουλος με το κόμμα είπε «όχι δεν θα είμαι. Και αυτό το έχω πει από την αρχή».

