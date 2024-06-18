Αλλαγές στο ΑΣΕΠ και ειδικά στον τρόπο, με τον οποίο ολοκληρώνονται οι προσλήψεις, εξετάζει η κυβέρνηση. Το θέμα αποτελεί αντικείμενο σύσκεψης του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη με την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Εσωτερικών το απόγευμα (18:30) στο Μέγαρο Μαξίμου.

Για τις αλλαγές στο ΑΣΕΠ είχε μιλήσει ο πρωθυπουργός σε συνέντευξή του στον ΣΚΑΪ 100,3 λίγο πριν από τις ευρωεκλογές. Τότε είχε πει συγκεκριμένα ότι «υπάρχει μεγάλο δομικό πρόβλημα, που πρέπει να αντιμετωπιστεί διακομματικά. Θα βάλω το θέμα σε δημόσιο διάλογο» προσθέτοντας πως μια ιδέα είναι η απλοποίηση του μηχανισμού.

Σύμφωνα με την εφημερίδα Τα Νέα εξετάζονται 3 αλλαγές και μια εναλλακτική για το νέο ΑΣΕΠ.

Ψηφιακά δικαιολογητικά: Στα σκαριά είναι ένα νέο, σύμφωνα με Τα Νέα, αυτοματοποιημένο μοντέλο ελέγχου των δικαιολογητικών που υποβάλλονται.

Πρόσληψη σε 12 μήνες: Η κυβέρνηση εξετάζει λύσεις μελετώντας κάθε στάδιο ενός διαγωνισμού πρόσληψης, που σημαίνει ότι επίκειται διαβούλευση με τα στελέχη της Αρχής για θέματα εσωτερικής λειτουργίας.

Ο «κόφτης»: Σε ράγες υλοποίησης μπαίνει από τον επόμενο γραπτό πανελλήνιο διαγωνισμό ένας «κόφτης» στον αριθμό των θέσεων που θα μπορούν να επιλέξουν οι επιτυχόντες.

Το επικουρικό σχήμα: Συζητείται και μία εναλλακτική: Η δημιουργία ενός μίνι ΑΣΕΠ, δηλαδή το σενάριο συγκρότησης ενός επικουρικού οργανισμού ως υποβοηθητικού στη διαχείριση του όγκου των προσλήψεων, ο οποίος θα βρίσκεται υπό την εποπτεία του ΑΣΕΠ.

