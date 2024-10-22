Της Έλενας Γαλάρης

Στην καταβολή του ποσού των 40.000 ευρώ υποχρεούται να προβεί η Νέα Δημοκρατία, με απόφαση της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα που ολοκλήρωσε την έρευνά της για τη διαρροή e-mail αποδήμων στην πρώην ευρωβουλευτή της ΝΔ, Αννα Μισελ Ασημακοπούλου.

Αν και η Αρχή κατέληξε στο συμπέρασμα ότι στη διαρροή δεν εμπλέκεται η ΝΔ, εντούτοις της επέβαλε πρόστιμο 30.000 ευρώ καθώς διαπιστώθηκε ότι δεν λάμβανε επαρκή μέτρα για την προστασία των προσωπικών δεδομένων κι επιπλέον 10.000 ευρώ διότι έκρινε ότι από τον πρώην γραμματέα Αποδήμων της ΝΔ Νίκο Θεοδωρόπουλο, διέρρευσε η σχετική λίστα.

Παράλληλα, απάλλαξε πλήρως τον τότε γενικό γραμματέα του υπουργείου εσωτερικών Μιχάλη Σταυριανουδάκη (που παραιτήθηκε μόλις αποκαλύφθηκε η υπόθεση) , κρίνοντας πως κάποιο άλλο πρόσωπο έκανε τη διαρροή από το Υπουργείο, το οποίο όμως δεν εντοπίστηκε.

Η Αρχή αποφάσισε κατά πλειοψηφία ( 5-2) οτι το αρχείο στον πρώην γραμματέα Αποδήμων της ΝΔ Νίκο Θεοδωρόπουλο το έστειλε ο Μένιος Κορομηλάς, τότε Οργανωτικός Γραμματέας Αυτοδιοίκησης και Διαχείρισης Κρίσεων της Ν.Δ. κάτι που παραδέχτηκε και ο ίδιος υποστηρίζοντας ότι σε εκείνον το είχε στείλει ο παραιτηθείς γενικός γραμματέας του υπουργείου. Ωστόσο η ανεξάρτητη Αρχή έκρινε ότι το αρχείο το έστειλε ως ιδιώτης και όχι ως στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας και του επέβαλε πρόστιμο10.000 ευρώ

Ίδιο χρηματικό ποσό επιβλήθηκε και στον Νίκο Θεωδοροπουλο καθώς η Αρχή έκρινε ότι επεξεργάστηκε το υλικό για στατιστικούς λόγους και στη συνέχεια αφού το διατήρησε για 6 μήνες αντί να το διαγράψει, το διαβίβασε , ως ιδιώτης, στην Αννα Μίτσελ Ασημακοπουλου.

Δύο μέλη της Αρχής που μειοψηφισαν έκριναν πως έπρεπε να απαλλαγούν όλοι οι εμπλεκόμενοι, λόγω αμφιβολιών, υποστηρίζοντας πως δεν προέκυψαν επαρκείς ενδείξεις για το ποιοι πραγματικά παραβίασαν τα προσωπικά δεδομένα των αποδήμων.

Πηγές ΝΔ: Προσφυγή στο ΣτΕ

Από την πλευρά τους, πηγές της ΝΔ αναφέρουν πως το πρόστιμο που επέβαλε η Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων στη Νέα Δημοκρατία δεν αφορά την υπόθεση της διαρροής των email, αλλά την παράλληλη έρευνα που έγινε με αφορμή τη συγκεκριμένη υπόθεση και παραλείψεις που υποστηρίζει η Αρχή ότι υπάρχουν στις διαδικασίες τήρησης από πλευράς του κόμματος της νομοθεσίας για την Προστασία Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.

«Η Νέα Δημοκρατία διαφωνεί με το συμπέρασμα της Αρχής θεωρώντας ότι αυτά που προτείνονται ως βελτιώσεις, είναι είτε πράγματα που η ΝΔ ήδη αποδεικνύει ότι τηρεί επιμελώς είτε προδήλως ανεφάρμοστα, ακόμη και παράνομα, όπως για παράδειγμα η άποψη της Αρχής ότι η ΝΔ θα όφειλε να ελέγξει τις προσωπικές συσκευές των στελεχών της.Για τους λόγους αυτούς προσφεύγει στο Συμβούλιο της Επικρατείας κατά της απόφασης.

Τονίζεται ότι με βάση το πόρισμα δεν αποδεικνύεται καμία εμπλοκή της Νέας Δημοκρατίας με την υπόθεση της διαρροής των email, καμία υπαιτιότητα για τη διαρροή του αρχείου ή την αποστολή των email, ενώ αναφέρεται ρητώς ότι τίποτε από αυτά δεν έγινε κατ’ εντολή ή για λογαριασμό της, αλλά αυτοτελώς από τα ελεγχόμενα πρόσωπα. Ενδεικτικό είναι, μάλιστα, το γεγονός ότι η εν λόγω απόφαση της Αρχής, σε αντίθεση με ό,τι συνηθίζεται, δεν είναι ομόφωνη, αλλά διατυπώνονται και οι απόψεις των μελών που μειοψήφισαν, προτείνοντας απαλλαγή.», υπογραμμίζουν χαρακτηριστικά.

