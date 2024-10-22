Στο ΣτΕ προσφεύγει η ΝΔ για την απόφαση της Αρχής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

«Το πρόστιμο που επέβαλε η Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων στη Νέα Δημοκρατία δεν αφορά την υπόθεση της διαρροής των email, αλλά την παράλληλη έρευνα που έγινε με αφορμή τη συγκεκριμένη υπόθεση και παραλείψεις που υποστηρίζει η Αρχή ότι υπάρχουν στις διαδικασίες τήρησης από πλευράς του κόμματος της νομοθεσίας για την Προστασία Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα», αναφέρουν πηγές της ΝΔ.

«Η Νέα Δημοκρατία διαφωνεί με το συμπέρασμα της Αρχής θεωρώντας ότι αυτά που προτείνονται ως βελτιώσεις, είναι είτε πράγματα που η ΝΔ ήδη αποδεικνύει ότι τηρεί επιμελώς είτε προδήλως ανεφάρμοστα, ακόμη και παράνομα, όπως για παράδειγμα η άποψη της Αρχής ότι η ΝΔ θα όφειλε να ελέγξει τις προσωπικές συσκευές των στελεχών της. Για τους λόγους αυτούς προσφεύγει στο Συμβούλιο της Επικρατείας κατά της απόφασης», τονίζουν οι ίδιες πηγές του κυβερνώντος κόμματος.

Και προσθέτουν: «Τονίζεται ότι με βάση το πόρισμα δεν αποδεικνύεται καμία εμπλοκή της Νέας Δημοκρατίας με την υπόθεση της διαρροής των email, καμία υπαιτιότητα για τη διαρροή του αρχείου ή την αποστολή των email, ενώ αναφέρεται ρητώς ότι τίποτε από αυτά δεν έγινε κατ' εντολή ή για λογαριασμό της, αλλά αυτοτελώς από τα ελεγχόμενα πρόσωπα.

Ενδεικτικό είναι, μάλιστα, το γεγονός ότι η εν λόγω απόφαση της Αρχής, σε αντίθεση με ό,τι συνηθίζεται, δεν είναι ομόφωνη, αλλά διατυπώνονται και οι απόψεις των μελών που μειοψήφισαν, προτείνοντας απαλλαγή».

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.