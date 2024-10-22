Μετά τη συγκέντρωση του Έντι Ράμα στην Αθήνα τον περασμένο Μάιο, ο Αλβανός πρωθυπουργός θα πραγματοποιήσει μια νέα συνάντηση με τους Αλβανούς μετανάστες, αυτή τη φορά στη Θεσσαλονίκη, στις 3 Νοεμβρίου.
Σύμφωνα με το himara.gr, η συνάντηση θα γίνει στις 11:00 το πρωί στο ξενοδοχείο Porto Palace, όπου αναμένεται να παρευρεθούν Αλβανοί που ζουν και εργάζονται στην Ελλάδα.
Η συνάντηση αυτή είναι μέρος των προσπαθειών της αλβανικής κυβέρνησης για τη διατήρηση επαφών με την αλβανική διασπορά, καθώς και για τη συζήτηση ζητημάτων που αφορούν τους μετανάστες, όπως η ένταξή τους στην κοινωνία και τα δικαιώματά τους στη χώρα υποδοχής.
Ωστόσο, πολλοί θεωρούν ότι η κίνηση αυτή είναι καθαρά πολιτική και ένας ακόμη τρόπος να εξασφαλίσει ο Ράμα ψήφους στις επερχόμενες βουλευτικές εκλογές του 2025.
