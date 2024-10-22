Γραφεία Κασσελάκη στον Ταύρο: «Δεν υπάρχει σκοπός χρήσης μετά τις εκλογές»

Για τα γραφεία που ενοικίασε ο Στέφανος Κασσελάκης στον Ταύρο, προκειμένου να οργανώσει την προεκλογική του εκστρατεία για την εκ νέου διεκδίκηση της ηγεσίας του ΣΥΡΙΖΑ, μίλησε στον ΑΝΤ1 η διευθύντρια του γραφείου Τύπου του.

Η Ευγενία Κουντούρη διαβεβαίωσε ότι τα γραφεία των 1.500 τμ νοικιάστηκαν αποκλειστικά για την προεκλογική περίοδο και δεν θα χρησιμοποιηθούν αργότερα, καθώς η σύμβαση λήγει στις 2 Δεκεμβρίου.

«6 Δεκέμβρη το έχουν δώσει αλλού, δεν υπάρχει σκοπός χρήσης μετά τις εκλογές», είπε σχετικά και εξήγησε ότι: «Με την ιστοσελίδα odikosmassyriza.gr έχουν δηλώσει πρόθεση να γίνουν εθελοντές πάνω από 4.000 άνθρωποι από όλη την Ελλάδα, οπότε θα χρειαστούμε χώρο για τους ανθρώπους που θα δουλέψουν όχι μόνο για τον Στέφανο Κασσελάκη, αλλά για τον ΣΥΡΙΖΑ».

Στα σχόλια ότι ο Κασσελάκης εργάζεται παράλληλα με τον ΣΥΡΙΖΑ και όχι για αυτόν, η εκπρόσωπος Τύπου του γραφείου του δήλωσε ότι «ο Στέφανος Κασσελάκης για την προεδρία του ΣΥΡΙΖΑ δουλεύει, δεν νομίζω ότι ο κάθε υποψήφιος κάνει παράλληλη διαδικασία, ο Στέφανος Κασσελάκης για τον ΣΥΡΙΖΑ δουλεύει».

Επανέλαβε ότι η σύμβαση πήγε μέχρι τις 2 Δεκεμβρίου γιατί την 1η του μήνα είναι ο δεύτερος γύρος, προσθέτοντας: «Αν χρειαστεί, γιατί ευελπιστούμε πως θα βγει από την πρώτη και δεν θα χρειαστεί δεύτερη».

Τέλος, σχετικά με το μπλόκο της Κεντρικής Επιτροπής στην υποψηφιότητα του Στέφανου Κασσελάκη είπε ότι «το συνέδριο είναι αρμόδιο να αποφασίσει για τις υποψηφιότητες, η Κεντρική Επιτροπή απλώς γνωμοδοτεί».

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.