Βουλή: Αύριο η ενημέρωση του πρωθυπουργού για την αντιπυρική περίοδο

Αύριο Τετάρτη, 23 Οκτωβρίου 2024, θα διεξαχθεί η ενημέρωση της Βουλής, από τον πρωθυπουργό Κυρ. Μητσοτάκη, επί του απολογισμού για τη φετινή αντιπυρική περίοδο.

Η σχετική συζήτηση, που αναμένεται να επεκταθεί σε όλα τα θέματα πολιτικής επικαιρότητας, θα διεξαχθεί με βάση το άρθρο 142Α του Κανονισμού της Βουλής (Ανακοινώσεις και δηλώσεις της Κυβέρνησης ενώπιον της Βουλής) με δύο κύκλους τοποθετήσεων του πρωθυπουργού και των αρχηγών των κομμάτων, και θα κλείσει με τριτολογία του Κυριάκου Μητσοτάκη.

Προτάσεις για τη διεξαγωγή «προ ημερησίας διατάξεως» συζήτηση, είχαν καταθέσει το ΠΑΣΟΚ «για τις πρόσφατες καταστροφικές πυρκαγιές» στις 14 Αυγούστου, και ο ΣΥΡΙΖΑ «για ζητήματα Πολιτικής Προστασίας» στις 7 Οκτωβρίου 2024.

Η αυριανή συνεδρίαση έχει προγραμματιστεί να αρχίσει στις 11 το πρωί.

Πηγή: skai.gr

