Στην Άρτα, την εκλογική περιφέρεια και τόπο καταγωγής της Όλγας Γεροβασίλη περιοδεύει σήμερα ο Στέφανος Κασσελάκης, με την αντιπρόεδρο της Βουλής να του καταλογίζει «αδυναμία» και «ανασφάλεια».

Ο κ. Κασσελάκης, ο οποίος πιθανολογείται πως θα ανακοινώσει την υποψηφιότητα του για την ηγεσία του κόμματος στις αρχές της εβδομάδας, βρέθηκε στην πλατεία της Άρτας και συνομίλησε με πολίτες.

Σε ανάρτησή της, η Όλγα Γεροβασίλη τόνισε: ο «Στέφανος Κασσελάκης θα μπορούσε να επισκεφτεί την Άρτα μια άλλη ημέρα και όχι την ώρα της συνεδρίασης της Κεντρικής Επιτροπής του κόμματος που θέλει να ηγηθεί εκ νέου. Εξάλλου στην Άρτα είμαστε φιλόξενοι άνθρωποι».

Πηγή: skai.gr

