ΣΥΡΙΖΑ: Αυτός ο ανασχηματισμός είναι προσβλητικός για την ελληνική κοινωνία

«Εδώ δεν μιλάμε καν για ανακύκλωση προσώπων, πολλώ δε μάλλον για αλλαγή πολιτικής», σχολιάζει ο εκπρόσωπος Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ, Γιώργος Καραμέρος

ΣΥΡΙΖΑ

«Αυτός ο ανασχηματισμός είναι προσβλητικός για την ελληνική κοινωνία. Ο πρωθυπουργός δεν κατάλαβε τι έχει συμβεί. Δεν πήρε το μήνυμα», σχολιάζει ο εκπρόσωπος Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ–ΠΣ, Γιώργος Καραμέρος για την σύνθεση της νέα κυβέρνησης που ανακοινώθηκε σήμερα, Παρασκευή. 

Και σημειώνει ο κ. Καραμέρος: «Εδώ δεν μιλάμε καν για ανακύκλωση προσώπων, πολλώ δε μάλλον για αλλαγή πολιτικής. Όπως και στην εκλογή Προέδρου της Δημοκρατίας έτσι και σήμερα, η μόνη του έγνοια είναι η διευθέτηση εσωκομματικών ισορροπιών και τίποτα άλλο. Οι άνθρωποι του Μαξίμου και τα κομβικά πρόσωπα παραμένουν στη θέση τους σε ένα βαρύ και αναποτελεσματικό Συμβούλιο 60 υπουργών. Η κλεψύδρα της ΝΔ άδειασε». 

