Νεα Αριστερά: «Ανασχηματισμός με αρκετή από ακροδεξιά, και άφθονη δόση Predator»

Νεα Αριστερά: «Ανασχηματισμός με αρκετή από ακροδεξιά, ολίγη από εσωκομματικές, προεκλογικές διευθετήσεις και άφθονη δόση Predator»

Το σχόλιο της Νέας Αριστεράς για τον ανασχηματισμό που ανακοίνωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκη

Για «ανασχηματισμό με αρκετή από ακροδεξιά, ολίγη από εσωκομματικές, προεκλογικές διευθετήσεις και άφθονη δόση Predator», κάνει λόγο σε σχόλιό της η Νέα Αριστερά.

«Αν ο κ. Μητσοτάκης θεωρεί ότι με τέτοιες κινήσεις απελπισίας ή επικοινωνιακές γελοιότητες όπως η χθεσινή υποκριτική υπόκλιση στα ονόματα των νεκρών των Τεμπών, θα ανακόψει την πτώση, τον αφήνουμε να ζήσει τη φαντασίωσή του. Δεν θα κρατήσει άλλωστε για πολύ», προσθέτει το κόμμα.

Πηγή: skai.gr

TAGS: Νέα Αριστερά κυβέρνηση ανασχηματισμός
