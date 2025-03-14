Νεα Αριστερά: «Ανασχηματισμός με αρκετή από ακροδεξιά, και άφθονη δόση Predator»

Για «ανασχηματισμό με αρκετή από ακροδεξιά, ολίγη από εσωκομματικές, προεκλογικές διευθετήσεις και άφθονη δόση Predator», κάνει λόγο σε σχόλιό της η Νέα Αριστερά.

«Αν ο κ. Μητσοτάκης θεωρεί ότι με τέτοιες κινήσεις απελπισίας ή επικοινωνιακές γελοιότητες όπως η χθεσινή υποκριτική υπόκλιση στα ονόματα των νεκρών των Τεμπών, θα ανακόψει την πτώση, τον αφήνουμε να ζήσει τη φαντασίωσή του. Δεν θα κρατήσει άλλωστε για πολύ», προσθέτει το κόμμα.

