Της Δέσποινας Βλεπάκη

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ, Νίκος Ανδρουλάκης μετείχε το πρωί της Τετάρτης στις εργασίες της προσυνόδου των Ευρωπαίων Σοσιαλιστών στις Βρυξέλλες.

Ο κ. Ανδρουλάκης είχε στο περιθώριο των εργασιών συζήτηση με τον Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Αντόνιο Κόστα, τον Πρωθυπουργό της Ισπανίας Πέδρο Σάντσεθ και την επικεφαλής της ευρωομάδας των Σοσιαλιστών και Δημοκρατών Ιράτσε Γκαρσία Πέρεθ.

Σε δηλώσεις του ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ μεταξύ άλλων σημείωσε:

«Η εκλογή Τραμπ και οι ραγδαίες εξελίξεις στη Συρία δημιουργούν ένα νέο γεωπολιτικό πλαίσιο για την Ευρώπη. Ένα πλαίσιο πολλαπλών προκλήσεων. Γι’ αυτό άμεσα πρέπει οι πρωτοβουλίες να διαδεχτούν την αμηχανία. Ο ευρωστρατός, η ενίσχυση της Ενιαίας Εξωτερικής Πολιτικής, τα κοινά εξοπλιστικά προγράμματα, είναι κάποια σημαντικά βήματα.

Βεβαίως, και η ελληνική διπλωματία πρέπει να κινηθεί άμεσα, μαζί με την ευρωπαϊκή, για να αποτρέψουμε ένα νέο επικίνδυνο σενάριο ενός "τουρκολιβυκού συμφώνου", τώρα με τη Συρία.

Άμεσα αλληλεγγύη και κοινές πρωτοβουλίες. Είναι μονόδρομος για να απαντήσουμε στις εξελίξεις που δημιουργούν νέα αστάθεια στην ευρύτερη περιοχή».

Πηγή: skai.gr

