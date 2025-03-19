Νέο σκηνικό στον πολιτικό στίβο φαίνεται να διαμορφώνεται μετά τις εξελίξεις στην υπόθεση των Τεμπών και τις μαζικές κινητοποιήσεις σε δεκάδες πόλεις σε όλη την Ελλάδα.

Η Πλεύση Ελευθερίας φαίνεται να είναι το κόμμα με τα μεγαλύτερα κέρδη, καθώς και σε μία ακόμη δημοσκόπηση εμφανίζεται στη 2η θέση, με ποσοστό 15,9%, υπερπενταπλάσιο από το ποσοστό που είχε συγκεντρώσει στις τελευταίες εθνικές εκλογές.

Το ΠΑΣΟΚ δείχνει να περνά στην 3η θέση, ενώ σε κοντινή απόσταση ακολουθεί η Ελληνική Λύση. Αρκετά πίσω σε ποσοστά εμφανίζεται το ΚΚΕ και ο ΣΥΡΙΖΑ.

Όσον αφορά τα προβλήματα που αντιμετωπίζει η κοινωνία, τα οικονομικά παραμένουν στην κορυφή με συντριπτικά ποσοστά:

Όσον αφορά στα συλλαλητήρια, η συντριπτική πλειοψήφια τονίζει ότι το μήνυμα αφορουσε συνολικότερα το πολιτικό σύστημα της χώρας, ενώ για την κυβέρνηση πιστεύουν ότι δεν έχει κάνει ό,τι περνάει από το χέρι της για να φωτιστεί η αλήθεια και να αποδωθούν ευθύνες.

Πηγή: skai.gr

