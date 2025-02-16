Απάντηση ΣΥΡΙΖΑ στον Νίκο Ρωμανό: Μπορεί ο εκπρόσωπος της ΝΔ να κάνει αναδρομή στις εκλογικές και… δικαστικές της επιτυχίες με τοξική αλαζονεία

«Και μπορεί ο εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας να κάνει αναδρομή στις εκλογικές και… δικαστικές της επιτυχίες με τοξική αλαζονεία αλλά πίσω από τις λέξεις δείχνει πως αποδυναμωμένοι πια δεν έχουν τίποτα να περιμένουν εκτός από μία τελευταία απευθείας ανάθεση στην εταιρεία μετακόμισης που θα κουβαλήσει το αποτυχημένο "επιτελικό κράτος" των υποκλοπών, του εγκλήματος των Τεμπών και της διαφθοράς εκτός Μεγάρου Μαξίμου». Αυτό αναφέρει σε ανακοίνωσή του ο ΣΥΡΙΖΑ ως απάντηση στον εκπρόσωπο Τύπου της Νέας Δημοκρατίας, Νίκο Ρωμανό.

Υπενθυμίζεται ότι την αντίδραση του εκπροσώπου της Νέας Δημοκρατίας, Νίκου Ρωμανού προκάλεσαν οι δηλώσεις του προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ, Σωκράτη Φάμελλου, εναντίον του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη.

Ο κ. Φάμελλος χαρακτήρισε τον κ. Μητσοτάκη «απονομιμοποιημένο πρωθυπουργό», τον κατηγόρησε για «διχασμό» και τόνισε με έμφαση «εδώ και τώρα υποβολή πρότασης μομφής κατά της κυβέρνησης της ΝΔ και ενός επικίνδυνου πρωθυπουργού».

Αναλυτικά η ανακοίνωση του ΣΥΡΙΖΑ:

«Ο εκπρόσωπος του απονομιμοποιημένου πρωθυπουργού που συνεχίζει να κρύβεται μετά το πάνδημο συλλαλητήριο για 21η μέρα από τη Βουλή και σήμερα μέσω της «Καθημερινής» άρχισε πάλι να καθυβρίζει όλους όσοι ζητούν Δικαιοσύνη για το έγκλημα στα Τέμπη, έχει το θράσος να επιτίθεται στον ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ και τον Σωκράτη Φάμελλο.

Δηλώνει μάλιστα εμμέσως ανακουφισμένος που ο Μητσοτάκης έχει αποφύγει την πρόταση μομφής που προτείνει ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, αλλά αυτό θα έπρεπε να προβληματίσει αυτούς που τον περιμένουν και του δίνουν χρόνο ως βολική αντιπολίτευση. Η ξεκάθαρη απαίτηση της ελληνικής κοινωνίας να μπει ένα τέλος στη συγκάλυψη, την αδιαφάνεια και τη διαφθορά, εκφράζεται με συντριπτικά ποσοστά από 70% έως 80% σε όλες τις δημοσκοπήσεις από τους πολίτες που γέμισαν και θα ξαναγεμίσουν τους δρόμους και τις πλατείες.

Και μπορεί ο εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας να κάνει αναδρομή στις εκλογικές και… δικαστικές της επιτυχίες με τοξική αλαζονεία αλλά πίσω από τις λέξεις δείχνει πως αποδυναμωμένοι πια δεν έχουν τίποτα να περιμένουν εκτός από μία τελευταία απευθείας ανάθεση στην εταιρεία μετακόμισης που θα κουβαλήσει το αποτυχημένο "επιτελικό κράτος" των υποκλοπών, του εγκλήματος των Τεμπών και της διαφθοράς εκτός Μεγάρου Μαξίμου.

Οι πολίτες χρειάζονται δημοκρατικό οξυγόνο, αλήθεια και Δικαιοσύνη παντού».

Πηγή: skai.gr

