Σφοδρή επίθεση στον Κυριάκο Μητσοτάκη εξαπολύει με δηλώσεις του ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Σωκράτης Φάμελλος, ανεβάζοντας τους τόνους ενόψει του συλλαλητηρίου που έχει εξαγγελθεί για τις 28 Ιανουαρίου.

Ο κ. Φάμελλος χαρακτηρίζει τον κ. Μητσοτάκη «απονομιμοποιημένο πρωθυπουργό», τον κατηγορεί για «διχασμό» και τονίζει με έμφαση «εδώ και τώρα υποβολή πρότασης μομφής κατά της κυβέρνησης της ΝΔ και ενός επικίνδυνου πρωθυπουργού».

Δείτε βίντεο με τις δηλώσεις του κ. Φάμελλου:



Αναλυτικά οι δηλώσεις του προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ:

«Ο απονομιμοποιημένος πρωθυπουργός, ενώ άλλα έλεγε πριν 10 ημέρες σε τηλεοπτική συνέντευξη, τώρα – με την ασφάλεια μιας γραπτής συνέντευξης – ψεύδεται και διαψεύδει τον εαυτό του, επιστρέφοντας στο αρχικό του αφήγημα.

Ξαναμιλάει για θεωρίες συνωμοσίας και εργαλειοποίηση του δράματος. Του εγκλήματος των Τεμπών.

Ο υπεύθυνος της συγκάλυψης μιλάει για κομματική υστεροβουλία και προσωπική προβολή, επιτιθέμενος στην αντιπολίτευση, στον σύλλογο θυμάτων, στους γονείς και στους συγγενείς των θυμάτων, στη νεολαία και στην κοινωνία συνολικά.

Τώρα το μπάζωμα είναι «απεχθής όρος», όταν πριν 10 ημέρες έλεγε ότι «έγινε για καλό σκοπό».

Σπέρνει νέο διχασμό και κατηγορεί τα συλλαλητήρια για «άναρθρες κραυγές χωρίς προοπτική», όταν το καθολικό αίτημα είναι για Δικαιοσύνη, που αυτός δεν εγγυάται.

Και αυτό είναι το καλύτερο επιχείρημα για να είμαστε περισσότεροι και περισσότερες στα συλλαλητήρια της 28ης Φεβρουαρίου.

Δεν πρέπει να περιμένουμε άλλο. Εδώ και τώρα υποβολή πρότασης μομφής κατά της κυβέρνησης της ΝΔ και ενός επικίνδυνου πρωθυπουργού».

Πηγή: skai.gr

