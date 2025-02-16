Ν. Ανδρουλάκης: «Διάσκεψη για την Ασφάλεια» ή επιβεβαίωση της Ανασφάλειας;

«Είναι πλέον σαφές μετά τις δηλώσεις του Αντιπροέδρου των ΗΠΑ και των λοιπών εκπροσώπων της νέας αμερικανικής διοίκησης στο Μόναχο, ότι η περίοδος των ψευδαισθήσεων και των αναβολών για την Ευρώπη έχει τελειώσει και η ανθρωπότητα μπαίνει σε αχαρτογράφητα νερά.Η Ευρωπαϊκή Ένωση οφείλει να επαναπροσδιορίσει τη θέση και τον ρόλο της σε έναν «άλλον» κόσμο, πιο πολυκεντρικό και ρευστό παρά ποτέ» επισημαίνει σε ανάρτησή του στο Facebook, με τίτλο «Διάσκεψη για την Ασφάλεια» ή επιβεβαίωση της Ανασφάλειας;» , ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, Νίκος Ανδρουλάκης.

«Έστω τώρα -με σημαντική καθυστέρηση- καλείται να λάβει άμεσα όλες τις αναγκαίες πρωτοβουλίες για μια αποτελεσματική και συνεκτική Κοινή Εξωτερική Πολιτική και Πολιτική Ασφάλειας, ευρωστρατό και κανόνες στις εξαγωγές ευρωπαϊκών όπλων προς τρίτες χώρες, για τη στρατηγική της αυτονομία, την ενίσχυση της ενεργειακής ασφάλειας, την ανάπτυξη της έρευνας και της καινοτομίας σε κρίσιμους τομείς.

Αυτό το όραμα για την Ευρώπη των λαών και της αλληλεγγύης υπηρέτησα επί 9 χρόνια με συνέπεια στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και υπηρετώ αδιάλειπτα. Σε αυτό πια προσχωρούν εκείνοι που ως χθες το χαρακτήριζαν ρομαντικό αλλά σήμερα υπό το βάρος των εξελίξεων ανέκρουσαν πρύμναν» προσθέτει ο Ν. Ανδρουλάκης και τονίζει καταλήγοντας:

«Οι "υπνοβάτες" πρέπει να ξυπνήσουν, πριν οι συνθήκες γίνουν ακόμη χειρότερες».

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

