Μετά από τις τραγικές εικόνες στον Ισθμό της Κορίνθου με τον σκουπιδότοπο που υπάρχει εδώ και 2,5 χρόνια, ήρθε ανακοίνωση από το Λαύριο για δημιουργία ενός εργοστασίου σκουπιδιών στην Κερατέα.

Αφότου γνωστοποιήθηκαν τα σχέδια αυτά, κάτοικοι της περιοχής κατέκλυσαν την αίθουσα του Μηχανουργείου, διαμαρτυρόμενοι στη Δημοτική Αρχή για τη δημιουργία του εργοστασίου. Όλα ξεκίνησαν στις 6 το απόγευμα σε πάρα πολύ έντονο κλίμα, με τους συγκεντρωμένους να απαιτούν να συζητηθεί έντονα το ζήτημα των απορριμμάτων.

Ωστόσο, περίπου μια ώρα μετά, οι κάτοικοι κατάλαβαν ότι δεν εισακούγονται και ξεκινούν πάρα πολύ έντονες διαμαρτυρίες, με αποτέλεσμα ο δήμαρχος κύριος Λουκάς και οι δημοτικοί σύμβουλοι της παράταξής του να φύγουν, φωνάζοντάς τον «ψεύτη» και πετώντας του μάλιστα μια καρέκλα.

Η ιστορία δεν τελείωσε εδώ, καθώς οι κάτοικοι δεν έφυγαν, αλλά συγκεντρώθηκαν έξω από το Δημαρχείο για αρκετές ώρες, συνεχίζοντας τη διαμαρτυρία τους. Μετά τη λήξη του επεισοδιακού αυτού Δημοτικού Συμβουλίου, ο δήμαρχος κατήγγειλε ότι διαμαρτυρόμενοι δημότες ξήλωσαν τον ηλεκτρικό πίνακα στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου, για να μη συνεχιστεί η Συνεδρίαση, κάνοντας λόγο και για προπηλακισμό αιρετών.

Πηγή: skai.gr

