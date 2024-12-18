Ανοίγει τη συζήτηση για τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας ο ΣΥΡΙΖΑ

Του Αντώνη Αντζολέτου

Η ώρα να ανοίξει και ο ΣΥΡΙΖΑ τα χαρτιά του για τον πρόεδρο της Δημοκρατίας πλησιάζει. Στη σημερινή συνεδρίαση της Πολιτικής Γραμματείας μπορεί να μην ακουστούν ονόματα, ωστόσο αναμένεται να γίνει μια πρώτη κουβέντα για τη στάση που θα κρατήσει το κόμμα στην εκλογή του πρώτου πολίτη της χώρας. Ο Σωκράτης Φάμελλος, μιλώντας στον REAL FM, τόνισε πως δεν επιθυμεί να μπει στην ονοματολογία επισημαίνοντας πως «πρέπει να υπάρξει μια συζήτηση και στις προοδευτικές δυνάμεις για την υποψηφιότητα του Προέδρου της Δημοκρατίας και θα πρέπει το πρόσωπο που θα επιλεγεί ή που θα προτείνουμε να μην είναι μια κομματική επιλογή… έχουμε μια ανησυχία μήπως η κυβέρνηση καταλήξει σε μια κομματική επιλογή για να λύσει εσωκομματικά της προβλήματα».

Κατά πολλούς το χθεσινό τετ α τετ του προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ με τον Νίκο Κοτζιά δεν μπορεί να μην μπει στο «κάδρο» της προεδρολογίας. Είναι αρκετά τα στελέχη και οι βουλευτές που στις συζητήσεις που πραγματοποιούν εκτιμούν πως ο πρώην υπουργός Εξωτερικών θα μπορούσε να είναι η πρόταση του κόμματος για το ανώτατο πολιτειακό αξίωμα. Η θητεία του στο υπουργείο Εξωτερικών, η συμφωνία των Πρεσπών και η επιμονή του για διάλογο των προοδευτικών δυνάμεων είναι μερικά από τα «συν» για να γίνει το επόμενο βήμα.

Επίσημη συζήτηση δεν έχει πραγματοποιηθεί ακόμα. Κομματικές πηγές για τη συνάντηση που έγινε στην Κουμουνδούρου ανέφεραν πως οι δυο τους είχαν μια άκρως εποικοδομητική συζήτηση επικεντρώνοντας στην εξωτερική πολιτική, όπου μοιράστηκαν κοινές ανησυχίες και απόψεις. Στο τραπέζι μπήκαν θέματα ανασύνθεσης του προοδευτικού χώρου και του ρόλου που μπορεί να διαδραματίσει το forum διαλόγου.

Μετά τον αιφνιδιασμό της Νέας Αριστεράς και την πρόταση για τον Χρήστο Ράμμο αρκετά στελέχη θεωρούν ότι πρέπει ο ΣΥΡΙΖΑ να πάρει την πρωτοβουλία προς τις προοδευτικές δυνάμεις. Την προηγούμενη εβδομάδα ο Νικόλας Φαραντούρης είχε καταθέσει την άποψη πως η Λούκα Κατσέλη είναι ένα πρόσωπο που πληροί όλες τις προϋποθέσεις για να προταθεί από την Κουμουνδούρου.

Ο πρώτος λόγος, άλλωστε ανήκει στην πλειοψηφία και όπως είπε ο πρωθυπουργός χθες στην ΕΡΤ αναμένεται να ανοίξει τα χαρτιά του το δεύτερο δεκαπενθήμερο του Ιανουαρίου. Στη σημερινή συνεδρίαση αναμένεται να τεθεί το θέμα των τραπεζών, με τον ΣΥΡΙΖΑ ετοιμάζει, σύμφωνα με πληροφορίες, τροπολογία για τα επιτόκια. Στο τραπέζι θα μπει το ζήτημα των κομματικών μέσων. Η λύση του στρατηγικού εταίρου εμφανίζεται ως η πιο πιθανή.

