Χρ. Σταϊκούρας: Ολοι να ενσκήψουμε στην ενίσχυση της ασφάλειας των μεταφορών

Κατά πλειοψηφία ψηφίσθηκε στην Επιτροπή Παραγωγής και Εμπορίου το νομοσχέδιο του υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών «Αναδιάρθρωση σιδηροδρομικού τομέα και ενίσχυση ρυθμιστικών φορέων μεταφορών» και την Πέμπτη εισάγεται για συζήτηση και ψήφιση στην Ολομέλεια. «Υπέρ» του σχεδίου νόμου επί της Αρχής, τάχθηκε η ΝΔ. Καταψήφισαν ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ, ΣΥΡΙΖΑ, ΚΚΕ, Νέα Αριστερά και Νίκη, ενώ Ελληνική Λύση, Πλεύση Ελευθερίας, Σπαρτιάτες επιφυλάχθηκαν να τοποθετηθούν στην Ολομέλεια.

Ο υπουργός Υποδομών και Μεταφορών Χρήστος Σταϊκούρας κατά την ολοκλήρωση της β' ανάγνωσης του νομοσχεδίου, επισήμανε ότι σύμφωνα και με τα στοιχεία σε βάθος δεκαετίας που κατέθεσε στην Επιτροπή αναδεικνύεται πως «τα προβλήματα του ελληνικού σιδηροδρόμου είναι διαχρονικά», σημειώνοντας ότι εάν δει κανείς τα συμβάντα που έχουν καταγραφεί σ΄ αυτά δεν ήταν ασήμαντα αλλά ήταν εξ' ίσους σοβαρά και επικίνδυνα καθώς και τότε αφορούσαν διαφυγές συρμών, εκτροχιασμούς επί γραμμής ελιγμού, βλάβες σε συρμούς και εγκαταστάσεις, οπιστομετωπικές συγκρούσεις με άλλο τρένο, προσκρούσεις συρμών με εμπόδιο επί της γραμμής, παρασύρεις, διασπάσεις συρμών κ.λ.π.. Το γεγονός ότι σήμερα αναδεικνύονται αυτά τα συμβάντα, ο υπουργός επανέλαβε ότι «ορθώς γίνεται, γιατί είναι σοβαρό ζήτημα και όλοι θα πρέπει να ενσκήψουμε ώστε να ενισχύουμε την ασφάλεια των μεταφορών»

Πόρισμα Τεμπών

Σχετικά με το πόρισμα του Εθνικού Οργανισμού Διερεύνησης Αεροπορικών και Σιδηροδρομικών Ατυχημάτων (Ε.Ο.Δ..Α.Α.Μ) για τα Τέμπη, ο υπουργός ανέφερε πως «αυτό θα είναι και με την συμμετοχή στην διερεύνηση του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Σιδηροδρόμων. Ζητήθηκαν και παρασχέθηκαν σε ανύποπτο χρόνο από τον Ε.Ο.Δ..Α.Α.Μ πρόσθετα κονδύλια από το υπουργείο για περαιτέρω έρευνες από επιπλέον φορείς του εξωτερικού για να βοηθηθεί το έργο τους». Ερωτηθείς, πως μπορεί να είναι σε θέση και να γνωρίζει ότι ο Ε.Ο.Δ..Α.Α.Μ θα έχει στα τέλη Φεβρουαρίου έτοιμο το πόρισμά του, ο υπουργός απάντησε ότι «αυτό το γνωρίζω από το γραπτό αίτημα που υπέβαλλε ο Οργανισμός στο υπουργείο προκειμένου να του παραχωρηθεί χώρος για την δημοσιοποίηση του πορίσματος».

Μετρό Θεσσαλονίκης

Ο κ. Σταϊκούρας, σχετικά με τις επικρίσεις της αντιπολίτευσης για την διακοπή λειτουργίας που σημειώθηκε το Σάββατο στο Μετρό της Θεσσαλονίκης, τόνισε «πως ακολουθήθηκαν απόλυτα όλα τα πρωτόκολλα ασφαλείας. Όσα είδατε, όσα παρατηρήσατε είναι απολύτως αυτά που προβλέπουν τα πρωτόκολλα ασφαλείας. Αυτό έπρεπε να γίνει και αυτό έγινε». Απαντώντας στην κριτική πως είναι δυνατόν να υπήρξε βλάβη, ο υπουργός είπε πως «προχθές το αντίστοιχο Μετρό της Κοπεγχάγης διέκοψε την λειτουργία του για μισή ώρα και τα εγκαίνιά του είχαν γίνει πριν δύο μήνες. Στο νέο Μετρό του Μιλάνο την επόμενη ημέρα των εγκαινίων του σταμάτησε η λειτουργία του σε όλο το δίκτυο για δύο ώρες. Στο Μετρό του Σίδνεϋ, στις 24 Αυγούστου, περίπου 150 πολίτες έμειναν μέσα στο Μετρό για δύο ώρες και το ίδιο περιστατικό είχε γίνει και στις 13 Ιουλίου». Ο κ. Σταϊκούρας, συνεπώς είπε «δεν έγινε κάτι που δεν συμβαίνει και σε άλλα μετρό στο εξωτερικό. Προφανώς, βούληση και πρόθεση όλων μας είναι να μην υπάρχουν τέτοια περιστατικά και να κάνουμε ότι μπορούμε για να μην υπάρχουν». Παράλληλα, ο υπουργός επισήμανε ότι «είναι θετικό ότι με διάταξη που περάσαμε από τη Βουλή - και η οποία υπερψηφίσθηκε και από την αξιωματική αντιπολίτευση, όπως και όλα τα άλλα κόμματα δήλωσαν «παρών» και σε κάθε περίπτωση δεν την καταψήφισαν - με την οποία συμφωνήσαμε στο ποια διαδικασία έπρεπε να ακολουθηθεί για την πιστοποίησης καλής και ασφαλής λειτουργίας του Μετρό. Όλα όσα όμως είχαμε προβλέψει έγιναν και μέσα σε αυτά ήταν και η πιστοποίηση από Ανεξάρτητο Φορέα Πιστοποίησης». Ο κ. Σταϊκούρας, μεταξύ άλλων, επισήμανε πως «όλοι οι συρμοί του Μετρού σταμάτησαν αυτοματοποιημένα ακριβώς για να υπάρχει ασφάλεια». Ο υπουργός, ανέφερε ότι παρά το συμβάν και όσα λέγονται οι Θεσσαλονικείς εμπιστεύονται το Μετρό γι' αυτό τις δύο επόμενες ημέρες έγιναν 200.000 μετακινήσεις, εκδόθηκαν 27.000 προσωποποιημένες κάρτες. Από την πρώτη ημέρα κυκλοφορίας του Μετρό της Θεσσαλονίκης μέχρι σήμερα, έχουν γίνει περισσότερες από 700.000 μετακινήσεις, έχουν κοπεί περισσότερα από 150.000 εισιτήρια και έχουμε τουλάχιστον 10% λιγότερη κίνηση οχημάτων στο κέντρο της Θεσσαλονίκης.

Σχετικά με τις ουρές αναμονής στα αυτόματα μηχανήματα έκδοσης εισιτηρίων και στα εκδοτήρια, ο κ. Σταϊκούρας ανέφερε ότι «καταβάλλεται προσπάθεια για να περιοριστούν και είναι θέμα των αμέσως επόμενων ημερών να μην υπάρχουν καθυστερήσεις».

Επί του νομοσχεδίου

Ο υπουργός απαντώντας σε ερωτήσεις και ισχυρισμούς που πρόταξαν βουλευτές της αντιπολίτευσης, σχετικά με το νομοσχέδιο ανέφερε ότι: Η Οδηγία του 2016 για την ασφάλεια και την διαλειτουργικότητα του ελληνικού σιδηροδρόμους δεν έχει ενσωματωθεί πλήρως και τα προβλήματα στον ελληνικό σιδηρόδρομο, με βάση την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, είναι διαχρονικά. Το σχέδιο δράσης που έχει εγκρίνει η κυβέρνηση μετά από διαβούλευση και συμφωνία με τις Υπηρεσίες της Επιτροπής αποτελεί την βάση για την αντιμετώπιση των ελλείψεων. Η ίδια η Επιτροπή χθες ανακοίνωσε ότι διαπιστώνει στο κείμενό της ικανοποιητική πρόοδος στην εφαρμογή του σχεδίου. Χαρακτήρισε αντιφατικό τα κόμματα της αντιπολίτευσης να καταψηφίζουν ένα νομοσχέδιο, όταν ακόμα και οι φορείς που κάλεσαν ανέφεραν ότι κινείται σε θετική κατεύθυνση. Επισήμανε ότι υπάλληλοι ΔΕ επιτρέπεται να τοποθετηθούν στην Αρχή Διερεύνησης Ατυχημάτων, μόνο κατ' εξαίρεση και υπό συγκεκριμένες αυστηρές προϋποθέσεις (να κατέχουν ειδικές πιστοποιήσεις μηχανικών αεροσκαφών και χειριστών αεροσκαφών ή άδειας ελεγκτή εναέριας κυκλοφορίας και διαθέτουν επιπλέον τουλάχιστον 10ετή προϋπηρεσία ή εμπειρία στο σχετικό αντικείμενο). Ο υπουργός, ξεκαθάρισε ότι δεν καταργείται το ΑΦΜ του ΟΣΕ καθώς είναι η απορροφούσα εταιρεία των άλλων. Η νέα διοίκηση της νέας εταιρεία που προκύπτει από τις συγχωνεύσεις θα οριστεί σύμφωνα με το «Νόμο Κεραμεώς». Όλες οι προβλεπόμενες δημοσιεύσεις θα γίνουν κανονικά στο ΓΕΜΗ και αφορούν τις αποφάσεις Γενικών Συνελεύσεων και Διοικητικών Συμβουλίων. Οι Εκθέσεις όλων των Αρχών προβλέπεται να διαβιβάζονται στον πρόεδρο της Βουλής όπως ισχύει για όλες τις Ανεξάρτητες Αρχές. Για την στελέχωση του ΟΑΣΕ, ο κ. Σταϊκούρας είπε ότι έχουν προσληφθεί 120 άτομα με Απόδειξη Παροχής Υπηρεσιών, αναμένεται να προσληφθούν 140 μόνιμο προσωπικό του στις αρχές 2025, πρίν δέκα ημέρες 100 θέσεις μόνιμο προσωπικό έχουν εγκριθεί από το υπουργείο Εσωτερικών και φορούν κυρίως μηχανικούς, διαφόρων ειδικοτήτων και προσωπικό. Αυτή η διαδικασία πρόσληψης θα αρχίσει στις αρχές του 2025 με πλάνο ολοκλήρωσης έως το τέλος του έτους. Οι προσλήψεις αυτές, έχουν συμπεριληφθεί και στην Έκθεση προόδου του Νοεμβρίου που έχει σταλεί στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, στο πλαίσιο του επιχειρησιακού σχεδίου. Αναφορικά με τις Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας και τις λοιπές εργασιακές σχέσεις ο υπουργός είπε ότι για τα έτη 2024 - 2025 έχουν υπογραφή, ισχύουν αυτούσιες και οι δύο προς συγχώνευση εταιρείες είναι ενταγμένες στο ενιαίο μισθολόγιο και οτιδήποτε άλλος θα επιλυθεί από τη νέα εταιρεία. Επισήμανε ότι το τροχαίο υλικό είναι κυριότητας του ελληνικού δημοσίου, η ΓΕΟΣΕ έχει μόνο την διαχείριση αυτού που πλέον την διαχείριση θα την αναλάβει η νέα εταιρεία που συστήνεται. Μετά την ψήφιση του νομοσχεδίου, θα εκδοθεί υπουργική απόφαση για την καταγραφή και εκτίμηση του τροχαίου υλικού και θα ρυθμιστούν τα θέματα της ποσοτικής παράδοσης - παραλαβής του υλικού, των συμβάσεων και οι διαδικασίες τεχνικής αξιολόγησης από το νέο φορέα. Διευκρίνισε ότι στην ΓΕΟΣΕ δεν υπάρχουν μόνιμοι ή με συμβάσεις ΙΔΑΟ εργαζόμενοι αλλά κάποιες συμβάσεις παροχής ανεξαρτήτων υπηρεσιών που με το ίδιο καθεστώς μπορούν να συνεχίσουν στη νέα εταιρεία. Το Μητρώο Επιθεωρητών ΑΠΑ, συστήνεται για να συμπληρώσει το θεσμικό πλαίσιο λειτουργίας των Επιθεωρητών στους τομείς που αιτιολογημένα δεν μπορούν να καλυφθούν από τους υφιστάμενους υπαλλήλους Επιθεωρητές της ΑΠΑ. Στόχος του Μητρώου είναι να καλύψει τα κενά της ΑΠΑ σε εξειδικευμένους Επιθεωρητές στους τομείς χειριστών αεροσκαφών, ελικοπτέρων και των νέων τεχνολογικών αεροσκαφών, που είναι αδύνατον να αντληθούν από άλλες δημόσιες υπηρεσίες. Η ΑΠΑ έχει προσωπικό 135 ατόμων, έχει αυξήσει σημαντικά τον αριθμό της και σύμφωνα με τους διεθνείς ελέγχους έχει την απαραίτητη οργανωτική δομή σύμφωνα με τις απαιτήσεις του διεθνή οργανισμού. Για την πρόσληψη ελεγκτών εναέριας κυκλοφορίας, ο κ. Σταϊκούρας είπε ότι με την συμμετοχή και του Eurocontrol θα ξεκινήσει η πρόσληψη των 97 πρώτων με την χρήση σύγχρονου και αδιάβλητου συστήματος, πέρα αυτών η διαδικασία αυτή θα δημιουργήσει μια δεξαμενή επιτυχόντων για την συνεχή ροή ελεγκτών εναέριας κυκλοφορίας τα επόμενα τρία χρόνια, εξασφαλίζοντας έτσι την κάλυψη υφιστάμενων και μελλοντικών κενών. Για το πρόβλημα εκσυγχρονισμού των υφιστάμενων συστημάτων εναέριας κυκλοφορία, υλοποιείται ένα φιλόδοξο πρόγραμμα με 13 κομβικά έργα για την πενταετία 2025 - 2029 προϋπολογισμού 313 εκατ. ευρώ. Αναφορικά με την δυνατότητα πρόληψης αλλοδαπών ή συνταξιούχων ελεγκτών αυτές αφορούν συμβάσεις ορισμένου χρόνου για να καλυφθούν άμεσες και επιτακτικές ανάγκες για πυρόσβεση, διάσωση και αναγκών μετακινήσεων προσωπικού που χειρίζεται ραδιοβοηθήματα στα πολύ μικρά περιφερειακά αεροδρόμια και τίποτα περαιτέρω, σύμφωνα με τις απαιτήσεις της ΕΑΖ. Ο κ. Σταϊκούρας, ανέφερε ότι ο στόχος είναι να καλυφθούν τα κενά για τα έτη 2024 και 2025 με μετακινήσεις προσωπικού μετά προσδοκούμε να έχουμε μόνιμο προσωπικό. Τέλος, ο υπουργός διευκρίνισε πως ο Οργανισμός Διερεύνησης Αεροπορικών και Σιδηροδρομικών Ατυχημάτων επιτρέπεται να λαμβάνει έσοδα από το Eurocontrol.

