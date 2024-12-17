Γερμανικές εκλογές με οικονομία, μεταναστευτικό και… Taurus

Τα κόμματα παίρνουν θέση στην προεκλογική «αρένα».Ανταπόκριση από το Βερολίνο



Ο κύβος ερρίφθη χθες, Δευτέρα, στην Μπούντεσταγκ. Ο Όλαφ Σολτς απώλεσε την εμπιστοσύνη της Bουλής και ζήτησε από τον Πρόεδρο Σταϊνμάιερ τη διάλυσή της. Οι εκλογές είναι ήδη προσυμφωνημένες για τις 23 Φεβρουαρίου και οι υποψήφιοι καγκελάριοι είναι έτοιμοι για να ριχθούν στη μάχη της προεκλογικής περιόδου.

Σήμερα, Τρίτη, η Χριστιανική Ένωση, οι Σοσιαλδημοκράτες και οι Πράσινοι παρουσιάζουν τα προεκλογικά τους προγράμματα, οι Φιλελεύθεροι ακόμη το διαμορφώνουν, ενώ η Εναλλακτική για τη Γερμανία και η Αριστερά τα έχουν ήδη καταθέσει στους πολίτες. Όσο για τη νεότευκτη Συμμαχία της Σάρα Βάγκενκνεχτ δεν έχει ακόμη καταρτίσει προεκλογικές θέσεις, οι οποίες αναμένονται στο συνέδριο του κόμματος αρχές Ιανουαρίου στη Βόννη.Μάχη CDU/ CSU και AfD για το μεταναστευτικόΜε μια πρώτη ματιά στα σημεία των προεκλογικών προγράμματων που έχουν δημοσιοποιηθεί, όπως παρουσιάζονται από γερμανικά έντυπα μέσα αλλά και από τη δημόσια τηλεόραση, η Χριστιανική Ένωση υπό τον Φρίντριχ Μερτς δίνει βάση σε δύο κεντρικά πεδία: στον περιορισμό της μετανάστευσης, με απελάσεις εξπρές στη Συρία και το Αφγανιστάν αλλά και σε ένα σχέδιο για την οικονομική ανάκαμψη της Γερμανίας με διατήρηση μάλιστα της «επιλογής για πυρηνική ενέργεια», κυρίως μετά από πιέσεις της βαριάς βιομηχανίας.Το προεκλογικό πρόγραμμα που παρουσιάζεται σήμερα θα πρέπει ωστόσο να περάσει από τα κομματικά συνέδρια των δύο αδελφών χριστιανικών κομμάτων, CDU και CSU. Mέχρι στιγμής παραμένουν ασαφείς πάντως οι προϋποθέσεις που θέτουν για την αποστολή πυραύλων μεγάλου βεληνεκούς στην Ουκρανία, όμως στο παρελθόν ο Φρίντριχ Μερτς και άλλα κορυφαία στελέχη της Ένωσης έχουν τοποθετηθεί υπέρ μιας τέτοιας επιλογής.Από την άλλη πλευρά, ακόμη πιο σκληρή και αδιαπράγματευτη είναι η στάση της Εναλλακτικής για τη Γερμανία, δεύτερο κόμμα στις δημοσκοπήσεις, για το μεταναστευτικό: ζητά μαζικές απελάσεις εδώ και τώρα και γενικό «στοπ» των νεοαφιχθέντων στα γερμανικά σύνορα. Ταυτόχρονα στηρίζει την άποψη για διεξαγωγή δημοψηφίσματος σχετικά με την παραμονή της Γερμανίας στην ΕΕ και προκρίνει κατάργηση του ευρώ με επιστροφή στο γερμανικό μάρκο, όπως αναφέρει η ιστοσελίδα tagesschau.de.Η Εναλλακτική για τη Γερμανία (AfD), όπως φαίνεται και προεκλογικά, κλείνει το μάτι στη Μόσχα, ζητά άρση των οικονομικών κυρώσεων προς τη Ρωσία και απορρίπτει τη συνέχιση της στρατιωτικής βοήθειας στην Ουκρανία.Το συνέδριο της Εναλλακτικής για τη Γερμανία που θα εγκρίνει το προεκλογικό πρόγραμμα αναμένεται στις αρχές Ιανουαρίου στη Σαξονία.SPD με «Ταμείο για τη Γερμανία»Oι Σοσιαλδημοκράτες του Όλαφ Σολτς προσπαθούν ουσιαστικά να διαφοροποιηθούν… από τον ίδιο τους τον εαυτό, δηλαδή από τον κυβερνητικό εαυτό τους, που χθες καταψηφίστηκε στην Μπούντεσταγκ. Με ένα νέο «Ταμείο για τη Γερμανία» θέλουν να δώσουν ώθηση στις αναγκαίες επενδύσεις που δεν κατάφεραν να υλοποιήσουν στο πλαίσιο της τρικομματικής συγκυβέρνησης με τους Πρασίνους και τους Φιλελευθέρους και θέλουν να θέσουν προς συζήτηση μια πιθανή μεταρρύθμιση του συνταγματικού κανόνα του «χρεόφρενου».Το σημείο αυτό άλλωστε ήταν που οδήγησε στη μετωπική σύγκρουση με τους άτεγκτους ως προς την τήρηση της δημοσιονομικής πειθαρχίας Φιλελεύθερους του Κρίστιαν Λίντνερ.Από εκεί και πέρα, ως προς την Ουκρανία, όπως επαναλαμβάνει διαρκώς ο καγκελάριος Όλαφ Σολτς, η θέση του κόμματος για την αποστολή πυραύλων μεγάλου βεληνεκούς τύπου Taurus στο Κίεβο παραμένει και προεκλογικά κατηγορηματικά αρνητική.Πράσινοι... με «πράσινη» ατζένταΌσο για τους Πρασίνους προσπαθούν να επιστρέψουν στις ρίζες τους και την «πράσινη» ατζέντα, που εκ των πραγμάτων άφησαν πίσω τα προηγούμενα χρόνια ως μέλη της συγκυβέρνησης. Θέλουν να συνεχίσουν την κλιματική πολιτική που δεν μπόρεσαν να υλοποιήσουν, με περισσότερες επενδύσεις για μια νέα κλιματική πολιτική με κοινωνικό πρόσημο, προς όφελος των αδυνάτων.Το πρόγραμμα των Πρασίνων έχει έντονα κοινωνικό πρόσημο και είναι κυρίως στραμμένο προς τα πρακτικά προβλήματα της καθημερινότητας των Γερμανών: από την υγεία και την εκπαίδευση μέχρι την προστασία του περιβάλλοντος. Δηλαδή τα πεδία εκείνα τα οποία, πολλοί πολίτες τους επιρρίπτουν ότι ξέχασαν ως συγκυβερνώντες.Αριστερά και Φιλελεύθεροι με «κλασικές συνταγές»Έντονα κοινωνικό πρόσημο έχει και το προεκλογικό πρόγραμμα της Αριστεράς(Die Linke), που παλεύει για να εισέλθει εκ νέου στην επόμενη Bουλή, δεδομένου ότι χάνει ψήφους από την Συμμαχία της Σάρα Βάγκενκνεχτ, που αποστάστηκε από την Linke, «κλέβοντας» επίσης όχι μόνο ψηφοφόρους αλλά και μεγάλο μέρος της παραδοσιακής αριστερής ατζέντας.Κοινωνική δικαιοσύνη, στήριξη χαμηλών εισοδημάτων, εργαζομένων και οικογενειών βρίσκονται στο επίκεντρο της Αριστεράς, ενώ οι Φιλελεύθεροι που επίσης δίνουν μάχη για το εκλογικό όριο του 5%, επιλέγουν να συνδιαλέγονται πρωτίστως με το παραδοσιακό κοινό τους: τους Γερμανούς επιχειρηματίες, όλων των επιπέδων. Όσο για τον κανόνα του «χρεόφρενου», συνεχίζουν στην ίδια αυστηρή γραμμή: καμία παρέκκλιση.Πηγές: tagesschau.de, ZDF

