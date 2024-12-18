Νηνεμία ενόψει της προεδρικής εκλογής - Οι ευδιάθετοι βουλευτές, το τέλος της εσωστρέφειας, το χρονοδιάγραμμα των αποφάσεων

Της Δώρας Αντωνίου

Συνεργάτης του πρωθυπουργού, λίγη ώρα μετά την ολοκλήρωση της χθεσινής συνάντησης που είχε ο κ. Κυριάκος Μητσοτάκης με τους βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας στο Μέγαρο Μαξίμου, έκανε λόγο για «το καλύτερο κλίμα της πενταετίας στην Κοινοβουλευτική Ομάδα».

Η δήλωση ίσως εμπεριέχει κάποια δόση υπερβολής, δείχνει, ωστόσο, τη σημασία που δίνει η κυβερνητική ηγεσία στη χθεσινή συνάντηση και στο γεγονός ότι επικράτησε κλίμα εορταστικό, χωρίς γκρίνιες και διαμαρτυρίες. Η χθεσινή συγκέντρωση σηματοδοτεί το κλείσιμο ενός κύκλου που άνοιξε με τις Ευρωεκλογές του περασμένου Ιουνίου, όταν στις κάλπες το κυβερνών κόμμα είδε την εκλογική του δύναμη να απομειώνεται σημαντικά. Ακολούθησε μια περίοδος με εσωκομματικές αναταράξεις, οι οποίες εκδηλώθηκαν με δημόσιες τοποθετήσεις επικριτικές για στρατηγικές επιλογές της κυβέρνησης και με ερωτήσεις κυβερνητικών βουλευτών, που εμφανίστηκαν να πιέζουν για αλλαγή της κυβερνητικής πολιτικής. Κορύφωση σε όλη αυτή την πορεία υπήρξε η διαγραφή του Αντώνη Σαμαρά μετά την δημόσια αμφισβήτηση κεντρικών επιλογών του πρωθυπουργού στην άσκηση εξωτερικής πολιτικής.

Η χθεσινή μέρα λειτουργεί σαν ορόσημο ότι η κυβέρνηση αφήνει πίσω της αυτή την περίοδο εσωστρέφειας και δοκιμασίας και προχωράει έχοντας εξασφαλισμένη εσωκομματική ηρεμία και στήριξη. Το γεγονός ότι δεν υπήρξαν απουσίες με νόημα από τη χθεσινή μάζωξη, η χαρούμενη διάθεση που όλοι μετέδιδαν, η απουσία αιχμηρών δηλώσεων, επιβεβαιώνουν ότι η ατμόσφαιρα είναι διαφορετική.

Όπως ανέφερε συνεργάτης του κ. Μητσοτάκη, «οι βουλευτές έδειξαν ικανοποιημένοι γιατί από τα μέτρα που ανακοινώθηκαν από τον πρωθυπουργό αισθάνονται ότι είναι και οι ίδιοι μέρος της ομάδας, ότι συμμετέχουν και επηρεάζουν τις αποφάσεις της κυβέρνησης, ότι εισακούγονται».

Και αυτό το «ομαδικό» πνεύμα ενισχύθηκε από το γεγονός ότι για πρώτη φορά έγινε συνάντηση του πρωθυπουργού με όλους τους βουλευτές ταυτόχρονα, καθώς στο παρελθόν η επιλογή ήταν να γίνονται περισσότερες της μίας συναντήσεις με μικρότερες ομάδες βουλευτών, κάτι που σε ορισμένες περιπτώσεις προκαλούσε δυσαρέσκεια ή και καχυποψία μεταξύ τους.

Ο κ. Μητσοτάκης δήλωσε λίγες ώρες αργότερα (ΕΡΤ) ότι θα ανακοινώσει τις αποφάσεις του για την Προεδρία της Δημοκρατίας μετά τα μέσα Ιανουαρίου. Έτσι, αποδραματοποιείται η περίοδος των εορτών και αποσυνδέεται από το δύσκολο θέμα της εκλογής Προέδρου, που δεν αποκλείεται να προκαλέσει νέες εσωτερικές αναταράξεις.

Ο πρωθυπουργός θα μεταβεί σήμερα στο Καλπάκι Ιωαννίνων και θα μιλήσει σε εκδήλωση για την υπογραφή της σύμβασης του έργου «Επέκταση Ιονίας Οδού - Τμήμα Ιωάννινα - Κακκαβιά», στο οποίο δίνεται μεγάλη σημασία από την κυβέρνηση, καθώς θα μειωθεί ο χρόνος για την απόσταση από τα Ιωάννινα μέχρι την Κακκαβιά στα 20 λεπτά από 95 λεπτά που είναι τώρα. Ακολούθως ο κ. Μητσοτάκης θα μεταβεί στις Βρυξέλλες για τις εργασίες της Συνόδου Κορυφής Ε.Ε. - Δυτικών Βαλκανίων και για τη Σύνοδο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου που θα ακολουθήσει αύριο.

Πηγή: skai.gr

