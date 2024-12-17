Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης παρέπεμψε μετά το δεύτερο δεκαπενθήμερο του Ιανουαρίου τις ανακοινώσεις του για το πρόσωπο του Προέδρου της Δημοκρατίας στη συνέντευξή του στην ΕΡΤ.

Ειδικότερα, σε ερώτηση για την προεδρική εκλογή και αν η πρότασή του θα είναι από την αντίπαλη παράταξη, ο πρωθυπουργός είπε «θα σας ευχηθώ Καλά Χριστούγεννα, καλές γιορτές και θα επανέλθω στο ζήτημα αυτό μετά τις ημέρες των εορτών όπως το Σύνταγμα επιτάσσει, σεβόμενος και τον θεσμικό ρόλο της προέδρου της Δημοκρατίας θα ανακοινώσω τις αποφάσεις μου την κατάλληλη στιγμή» παραπέμποντας ωστόσο στο δεύτερο δεκαπενθήμερο του Ιανουαρίου.

Για την προστασία των ανηλίκων από τον εθισμό στο διαδίκτυο, ο πρωθυπουργός ερωτηθείς για το παράδειγμα της Αυστραλίας είπες ότι στις 30 Δεκεμβρίου θα παρουσιαστούν οι πρωτοβουλίες για το ζήτημα.

«Σε λίγες ημέρες, στις 30 Δεκεμβρίου, θα παρουσιάσουμε το ολοκληρωμένο σχέδιό μας. Είχα μιλήσει και στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ. Υπάρχει σημαντικό πρόβλημα εθισμού των νέων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και χρειαζόμαστε τους γονείς συμμάχους. Η Ελλάδα έχει τη δυνατότητα να πρωτοστατήσει και σε ευρωπαϊκό επίπεδο», δήλωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκη.

Ο πρωθυπουργός έκανε λόγο για συγκροτημένο και μελετημένο σχέδιο και πως τα μέτρα θα αφορούν ηλικία ψηφιακής ενηλικίωσης στα 15 χρόνια και τόνισε πως σε κάθε περίπτωση υπάρχει μεγάλη ευαισθησία της πλειοψηφίας της κοινής γνώμης και σημείωσε πως η απαγόρευση των κινητών στα σχολεία ήταν το πρώτο βήμα.

Αναφερόμενος στα μέτρα που ανακοίνωσε για τις τραπεζικές χρεώσεις και την κριτική της αντιπολίτευσης ο κ. Μητσοτάκης ανέφερε πως στο προϋπολογισμό εξέπεμψε το μήνυμα της σιγουριάς και της σταθερότητας σε έναν αβέβαιο κόσμο.

«Για τις τράπεζες δεν κάναμε τώρα τις πρώτες κινήσεις. Εμείς σπρώξαμε το σύστημα πληρωμών IRIS. Τώρα ήρθε η ώρα να ξεδιπλώσουμε πιο τολμηρή παρέμβαση μηδενισμού σε προμήθειες πληρωμών και περιορισμού στις μεταβιβάσεις εμβασμάτων. Ο φόρος τον οποίο εισηγήθηκε το ΠΑΣΟΚ θα ήταν δώρο άδωρο. Δεν θα μειωνόντουσαν οι προμήθειες , ούτε οι τράπεζες θα έδιναν παραπάνω δάνεια», σημείωσε.

Για τη στάση του ΠΑΣΟΚ ο κ. Μητσοτάκης ανέφερε πως η τροπολογία που κατέθεσε ήταν παράδειγμα σύγχυσης και έλλειψης κατανόησης της λειτουργίας του συστήματος.

«Η κυβέρνηση πήρε μια απόφαση που ανακουφίζει εκατομμύρια Έλληνες. Αυτό που κάναμε εμείς ήταν διαφορετικό από αυτό που πρότεινε το ΠΑΣΟΚ στην τελευταία εκδοχή της τροπολογίας του. Δεν έχω δυσκολία αν υπάρχει σωστή πρόταση από την αντιπολίτευση να την υιοθετήσω. Κατά κανόνα δεν συμβαίνει. Από το ΠΑΣΟΚ βλέπω μια σοβαροφάνεια και διαπιστώνουμε ότι οι προτάσεις του είναι ατεκμηρίωτες και ακοστολόγητες», συμπλήρωσε.

Ερωτηθείς αν το 2025 θα έρθουν ελαφρύνσεις στη μεσαία τάξη στην άμεση φορολογία ο πρωθυπουργός δήλωσε πως η οποιαδήποτε παρέμβαση θα πρέπει να συνοδεύεται από ισοδύναμα μέτρα ή περιορισμό δαπανών. «Η κυβέρνηση έχει μειώσει συνολικά 72 φόρους. Το γεγονός ότι η οικονομία αναπτύσσεται, είναι υγιές. Το κράτος εισπράττει περισσότερα από την ανάπτυξη της οικονομίας και τον περιορισμό της φοροδιαφυγής. Τα χρήματα αυτά επιστρέφουν στην κοινωνία. Περισσότερα χρήματα από τον περιορισμό της φοροδιαφυγής. Αυτά που παίρνουμε από τους λίγους που κλέβουν το κράτος, τα επιστρέφουμε στους πολίτες. Το πρόγραμμα για το 2025 είναι καθορισμένο. Όσο τα διαρθρωτικά μέτρα για την καταπολέμηση της φοροδιαφυγής αποδίδουν, τόσο το βλέμμα μας θα στρέφεται σε μέτρα για την ανακούφιση της μεσαίας τάξης», τόνισε.

Ο κ. Μητσοτάκης δήλωσε σίγουρος για τις αναπτυξιακές δυναμικές της ελληνικής οικονομίας και πως η Ελλάδα θα εξακολουθεί να αποκλίνει προς τα πάνω. Ο πρωθυπουργός είπε ότι πιέζει για πιο γρήγορα εφαρμογή των προτάσεων της έκθεσης Ντράγκι για τη βελτίωση της ευρωπαϊκής ανταγωνιστικότητας. Ειδικά για την άμυνα σημείωσε πως η Ελλάδα βγήκε μπροστά και εκτίμησε ότι η συζήτηση έχει ωριμάσει και δεν θα του κάνει εντύπωση αν μέσα στο 2025 παρθούν αποφάσεις.

Για την επίσκεψή του στον Λίβανο ο πρωθυπουργός σημείωσε τα εξής: «Η Ελλάδα έχει άμεσο ενδιαφέρον για τη Μέση Ανατολή και καλές σχέσεις με όλα τα κράτη. Μας δίνει αξιοπιστία. Είμαστε ντε φάκτο συνομιλητές όλων. Και στον Λίβανο και στη Συρία υπάρχει σημαντική ελληνορθόδοξη κοινότητα. Μας ενδιαφέρει η συζήτηση για τη διασφάλιση της εδαφικής κυριαρχίας της Συρίας και την προστασία των θρησκευτικών μειονοτήτων. Ήταν μια πολύ χρήσιμη επίσκεψη. Είναι νωρίς να πει κανείς τι θα γίνει στη Συρία, θα το συζητήσουμε στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και ελπίζω να καταλήξουμε σε ενιαία γραμμή».

Ερωτηθείς αν ανησυχεί από την ενίσχυση της Τουρκίας ο κ. Μητσοτάκης είπε ότι η γειτονική χώρα είχε πάντα ένα λόγο στη Συρία και πώς αυτό θα καταλήξει είναι πολύ νωρίς να το πούμε. Ο πρωθυπουργός είπε ότι οι ελληνοαμερικανικές σχέσεις είναι στο καλύτερο επίπεδο από ποτέ και εκτίμησε πως έτσι θα συνεχίσουν.

«Είναι ένας άνθρωπος κοντά στο περιβάλλον Τραμπ και αυτό είναι καλό», ανέφερε για τη νέα πρέσβη σημειώνοντας πως όποιος και να ερχόταν θα υπηρετούσε το καλό επίπεδο στις σχέσεις των δύο χωρών.

Για τη συνταγματική αναθεώρηση είπε ότι θα ξεκινήσει αυτή τη συζήτηση στο β' μισό του 2025. «Από τη φύση της η αναθεώρηση επιβάλλει ευρύτερες συναινέσεις. Προσέρχομαι στη συζήτηση με συναινετική διάθεση. Πόσα θα έχουν ψηφιστεί με 150 και πόσα με 180 ψήφους θα το δούμε», ανέφερε.

