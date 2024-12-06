Λογαριασμός
ΠΑΣΟΚ: Η συνεδρίαση της ΚΟ και η χιουμοριστική ατάκα για τον Γιάννη Λοβέρδο - Τα κεράσματα (φωτογραφίες)

«Μας λείπει ένας Λοβέρδος!» φώναξε στον βουλευτή της ΝΔ ο Μιχάλης Κατρίνης

UPDATE: 13:42
γιάννης λοβέρδπς

Της Δέσποινας Βλεπάκη

Σε εξέλιξη βρίσκεται η συνεδρίαση της ΚΟ του ΠΑΣΟΚ για συντονισμό ενόψει προϋπολογισμού.

H συνεδρίαση έχει οργανωτικό χαρακτήρα. Αναμένεται ο Νίκος Ανδρουλάκης να αναφερθεί στις πρωτοβουλίες που έχει λάβει ως ώρας το ΠΑΣΟΚ και στα επόμενα βήματα. Το «παρών» εκτός από τους βουλευτές δίνει και η Άννα  Διαμαντοπούλου.

Στο περιθώριο της συνεδρίασης και ενώ οι βουλευτές περίμεναν την είσοδο του Νίκου Ανδρουλάκη, για να του ευχηθούν και για την ονομαστική του εορτή, μέσα στην αίθουσα μπήκε ο Γιάννης Λοβέρδος για να ευχηθεί για την ημέρα.

Την έκπληξη ακολούθησε το καλωσόρισμα από την Ευαγγελία Λιακούλη που του είπε «εδώ είσαι, εδώ ανήκεις!». Όταν έφτασε ο Ανδρουλάκης και ο βουλευτής της ΝΔ του ευχήθηκε, ο Μιχάλης Κατρίνης φώναξε «μας λείπει ένας Λοβέρδος!», προφανώς γέλασαν όλοι και ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ είπε αστειευόμενος «Γιάννη, τον άκουσες τον Κατρινή…».

Ανδρουλάκης

Το κέρασμα του προέδρου θα έρθει από την Κρήτη, πρόκειται για τα αγαπημένα του μελομακάρονα, όπως εξάλλου ανέφερε ο Νίκος Ανδρουλάκης χτες στην εκπομπή του ΣΚΑΪ «Αταίριαστοι».

Στη συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας καταγράφονται και απουσίες, αν και δικαιολογημένες, αφού σύμφωνα με πληροφορίες ο Γιώργος Παπανδρέου που βρισκόταν σε ένα εκπαιδευτικό σεμινάριο που διοργάνωνε το Συμβούλιο της Ευρώπης και ο Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος στη Μεγαλόπολη, όπου γιορτάζει ο πολιούχος της πόλης.

Τα κεράσματα για την ονομαστική γιορτή

Μετά τη συνεδρίαση ο Νίκος Ανδρουλάκης άνοιξε το γραφείο του και κέρασε για την ονομαστική του γιορτή ρακί από τον Ηράκλειο, μελομακάρονα, ψημμένη, κρασιά και καλαμάκια.

ΠΑΣΟΚ

ΠΑΣΟΚ

ΠΑΣΟΚ

Πηγή: skai.gr

