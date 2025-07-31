Για ένα πρωθυπουργό που φοβάται ακόμη και τους βουλευτές του, έκανε λόγο ο Νίκος Ανδρουλάκης, σε παρέμβασή του στη Βουλή, εξαπολύοντας ευθεία επίθεση στον Κυριάκο Μητσοτάκη για τα όσα συνέβησαν στη Βουλή με την επιστολική ψήφο των βουλευτών της ΝΔ. «Φοβάται και τη Δικαιοσύνη και τη ΚΟ της ΝΔ, γι΄ αυτό οδήγησε τη διαδικασία σε φιάσκο», τόνισε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής και πρόσθεσε ότι «για να προστατεύσει τους κ. Βορίδη και Αυγενάκη οδήγησε σε γελοιοποίηση τη Βουλή και το κόμμα του». «Δεν κρατιέται όρθιος ένας πρωθυπουργός που δεν εμπιστεύεται τους βουλευτές του», υπογράμμισε.

Ανέφερε ότι συνιστούν «πρωτοφανή θεσμική εκτροπή από τον κ. Μητσοτάκη και τη ΝΔ» η χθεσινοβραδινή διαδικασία, κατηγορώντας παράλληλα τους βουλευτές της κυβερνητικής πλειοψηφίας, λέγοντας ότι είναι τριών κατηγοριών. «Είναι οι αυτοφωράκηδες, οι ημι-ελεγχόμενοι και οι επίφοβοι», υποστήριξε ο κ. Ανδρουλάκης.

«Χθες πάθατε ομαδική δυσανεξία στη διαφάνεια», συνέχισε και ανέφερε ότι η ΝΔ το 2009, επί Κώστα Καραμανλή, είχε αποχωρήσει από αντίστοιχη διαδικασία. «Ούτε φύγατε με ευθύτητα, ούτε μείνατε με ευθύνη. Δεν καταφέρατε τίποτα. Είστε υπόλογοι κι επικίνδυνοι για τους θεσμούς και τη Δημοκρατία», συμπλήρωσε ο κ. Ανδρουλάκης.

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής απευθυνόμενος στη κυβερνητική πλειοψηφία τόνισε: «Το δικό μας μήνυμα είναι καθαρό: αν νομίζετε ότι ο θεσμικός σας κατήφορος έχει τέλος, γελιέστε. Το τέλος θα το βάλει ο ελληνικός λαός με τη ψήφο του στις εκλογές».

Σφοδρή κριτική άσκησε ο κ. Ανδρουλάκης για τους χειρισμούς της κυβέρνησης για τα μεγάλα προβλήματα που αντιμετωπίζει η Μονή Σινά. «Με την σοκαριστική απόφαση αιγυπτιακού Εφετείου, ξυπνήσατε από τα "απατηλά" σας όνειρα και είδατε πραγματικό εφιάλτη και αντί να ζητήσετε συγγνώμη, είχε το θράσος ο Μαρινάκης να κάνουν διαρροές ότι δεν υπάρχει θέμα. Πως υπερβάλουμε κι είμαστε προπονητές της εξέδρας. Εσείς είστε προπονητές παρασκηνίων, ανεύθυνοι κι επικίνδυνοι».

Μίλησε για αδράνεια να θέσει αποφασιστικά το θέμα στο Ευρωκοινοβούλιο και ψήφισε υπέρ της χρηματοδότησης της Αιγύπτου, κάνοντας λόγο για διπλωματία εσωτερικού δωματίου του υπ. Εξωτερικών. «Μας πάτε από στραπάτσο σε στραπάτσο», είπε.

Επίσης, ο Νίκος Ανδρουλάκης κατέκρινε τη στάση της κυβέρνησης στην τραγωδία της Γάζας, τονίζοντας πως «ο πρωθυπουργός είναι ο μόνος απόλυτα ταυτισμένος με τον Νετανιάχου». «Στρατηγική σχέση έχουμε με το Ισραήλ. Συνενοχή δεν θα έχουμε με Νετανιάχου για την εθνοκάθαρση στη Γάζα», τόνισε και ζήτησε από την κυβέρνηση να προσέξει πολύ τους επικίνδυνους ακτιβισμούς που εκθέτουν τη χώρα χωρίς να αναδεικνύουν πρόβλημα.

