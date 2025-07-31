Νέος γύρος αντιπαράθεσης - σε υψηλούς τόνους - σημειώθηκε σήμερα στη Βουλή, μεταξύ κυβερνητικής πλειοψηφίας και αντιπολίτευσης, στον απόηχο της χθεσινής, επεισοδιακής ψηφοφορίας για τη σύσταση Προανακριτικής Επιτροπής κατά των πρώην υπουργών Μάκη Βορίδη και Λευτέρη Αυγενάκη για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Σύσσωμη η αντιπολίτευση κατήγγειλε τη διαδικασία της ψηφοφορίας με επιστολική ψήφο ως άκυρη, κατηγορώντας προσωπικά τον πρωθυπουργό για απόπειρα χειραγώγησης και φίμωσης των βουλευτών του, με αντιδημοκρατικές αντικοινοβουλευτικές πρακτικές.

Ο προεδρεύων της συνεδρίασης της Ολομέλειας, Γιώργος Γεωργαντάς, σε σύντομη παρέμβαση του, σημείωσε ότι «η χρήση της επιστολικής ψήφου ξεκίνησε την περίοδο του covid, έχει γίνει χρήση από όλα τα κόμματα και όχι μόνο από τη ΝΔ» ενώ συμφώνησε ότι θα πρέπει να επανεξεταστούν, επαναπροσδιοριστούν και να επιδιορθωθούν ορισμένα σημεία της διαδικασίας.

«Αυτά που έγιναν χθες από την κοινοβουλευτική πλειοψηφία και προσωπικά από τον κ. Μητσοτάκη, που επέβαλε την επιστολική ψήφο- φιάσκο για να ελεγχθούν οι βουλευτές του, αποτελούν μαύρη μέρα και στίγμα για την δημοκρατία», υπογράμμισε ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ, Παύλος Χρηστίδης και συμπλήρωσε:

«Ήταν ένα κοινοβουλευτικό πραξικόπημα αυτό που έγινε. Ο τακτικισμός της ΝΔ δεν έχει όρια. Και θα έπρεπε και το προεδρείο της Βουλής να πάρει πρωτοβουλία. Το χθεσινό κατάντημα της ΝΔ δεν έχει προηγούμενο. Βάζετε νάρκη στο δημοκρατικό μας πολίτευμα, αλλά εμείς θα ασκήσουμε κάθε θεσμικό, συνταγματικό και κοινοβουλευτικό μέσον για να κηρυχθεί άκυρη η ψηφοφορία και να παραμείνει η δίωξη ανοιχτή των δύο υπουργών».

Ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ, Χρήστος Γιαννούλης, έκανε λόγο για «ευτελισμό και παραβίαση κάθε δημοκρατικής και κοινοβουλευτικής δεοντολογίας», «καρναβαλίστικο φιάσκο με εργαλοποίηση της επιστολικής ψήφου» και «άκυρη ψηφοφορία» και τόνισε ότι το κόμμα του «θα ασκήσει με κάθε νομικό συνταγματικό τρόπο τα κοινοβουλευτικά μέσα, για να επαναφέρει τη δημοκρατική λειτουργία στη χώρα».

Ο πρόεδρος της Νέας Αριστεράς, Αλέξης Χαρίτσης, κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι «χθες προχώρησε σε ένα κοινοβουλευτικό πραξικόπημα» και τόνισε ότι «η διαδικασία ψηφοφορίας που ακολουθήθηκε είναι άκυρη και δεν μπορεί να θεωρηθεί ότι περαιώθηκε».

«Ο κ. Μητσοτάκης προσωπικά προσπάθησε να μαντρώσει τους βουλευτές του, να διασφαλίσει ότι δεν θα εκφραστεί η ελεύθερη βούλησή τους. Δουλειά της αντιπολίτευσης, πέραν του να καταγγέλλει την απαξίωση των θεσμών, πρέπει να δίνει και διεξόδους για να διασφαλιστεί η νομιμότητα και η θεσμική εγκυρότητα της κοινοβουλευτικής διαδικασίας. Το κοινοβουλευτικό αυτό πραξικόπημα δεν θα το αφήσουμε να περάσει έτσι» υποστήριξε ο κ. Χαρίτσης.

Ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΚΚΕ, Νίκος Καραθανασόπουλος, ζήτησε «την έκτακτη σύγκλιση της Διάσκεψης των Προέδρων της Βουλής για να συζητηθεί η ακυρότητα του αποτελέσματος της ψηφοφορίας και να παραμείνει ανοιχτή η δίωξη κατά των δύο υπουργών», σημειώνοντας ότι «η χθεσινή τραγελαφική διαδικασία ήταν επιστέγασμα, χωρίς όρια, της προσπάθειας της κυβέρνησης να συγκαλύψει και να τους απαλλάξει από τις ευθύνες».

«Εμείς θα εξαντλήσουμε κάθε δυνατότητα θεσμική, κοινοβουλευτική, για την άσκηση δίωξης των πολιτικών που εμπλέκονται στο σκάνδαλο», πρόσθεσε ο κ. Καραθανασόπουλος.

Ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Ελληνικής Λύσης, Κωνσταντίνος Χήτας, μίλησε για «απαράδεκτη πραξικοπηματική διαδικασία για να μπαζωθεί ένα ακόμα σκάνδαλο της κυβέρνησης, η οποία προσβάλει και τη Βουλή και τους ίδιους τους βουλευτές της».

«Για μαύρη μέρα του Κοινοβουλίου που δεν πρέπει να επαναληφθεί» έκανε λόγο ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της ΝΙΚΗΣ, Σπύρος Τσιρώνης, τονίζοντας ότι η πίεση της συνείδησης των βουλευτών προσβάλει και τους ίδιους και τους κοινοβουλευτικούς θεσμούς.

Ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Πλεύσης Ελευθερίας, Αλέξανδρος Καζαμίας, έκανε λόγο «για θεσμική εκτροπή» και πρόσθεσε ότι «ακόμα και το αποτέλεσμα της στημένης διαδικασίας και του μαγειρέματος, είναι ξεκάθαρη ήττα της κυβέρνησης, με τους μισούς, σχεδόν, βουλευτές της να μην θέλουν να ακολουθήσουν την γραμμή Μητσοτάκη».

«Φάνηκε από το αποτέλεσμα της πραξικοπηματικής αυτής τραγελαφικής εξέλιξης εντός της ΝΔ, βουλευτές της οποίας αρνήθηκαν να χρησιμοποιήσουν την επιστολική ψήφο», είπε.

Ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της ΝΔ, Μακάριος Λαζαρίδης, απέρριψε όλους τους ισχυρισμούς της αντιπολίτευσης, αντιτείνοντας ότι «ουδέποτε η κοινοβουλευτική πλειοψηφία είχε δηλώσει ότι θα αποχωρήσει και είχε καταστήσει σαφές ότι μετά την ψήφιση της Εξεταστικής η συζήτηση για Προανακριτική παρέλκει, καλώντας τα κόμματα να αποσύρουν τις δικές τους προτάσεις και να στηρίξουν την ουσιαστική και σε βάθος διερεύνηση της υπόθεσης, μέσα από την Εξεταστική».

«Η θέση της Νέας Δημοκρατίας ήταν εξ αρχής σαφής: τάχθηκε υπέρ της Εξεταστικής και κατά της Προανακριτικής, ακριβώς επειδή διαπιστώσαμε ότι δεν πληρούνται οι απαιτούμενοι όροι για τη σύστασή της. Αυτές οι επιλογές επικυρώθηκαν από το ελληνικό Κοινοβούλιο.

Η αντιπολίτευση σε όλη τη διάρκεια της συζήτησης κατηγορούσε την κυβέρνηση ότι προτίθεται να αποχωρήσει αλλά τελικά έγινε το αντίθετο. Αποχώρησε η αντιπολίτευση ενώ βουλευτές της συμπολίτευσης ψήφισαν», ανέφερε χαρακτηριστικά και συμπλήρωσε:

«Κι επειδή άκουσα χθες με πολύ μεγάλη προσοχή τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ, Νίκο Ανδρουλάκη, να απευθύνεται στην πλευρά της ΝΔ και να αναρωτιέται: “Ή μένετε λοιπόν και ψηφίζουμε την προανακριτική ή φεύγετε και τινάζετε τη διαδικασία της ψηφοφορίας στον αέρα”. Τελικά την ψηφοφορία την τίναξε στον αέρα ο ίδιος. Η Κοινοβουλευτική μας Ομάδα ήταν παρούσα καθ’ όλη τη διάρκεια της συζήτησης, δια των κοινοβουλευτικών μας εκπροσώπων, των βουλευτών μας και της ηγεσίας του υπουργείου Δικαιοσύνης».

«Η ΝΔ ενωμένη και συμπαγής, μένει προσηλωμένη στην υλοποίηση των πολιτικών, που μας τίμησε με την ψήφο του ο ελληνικός λαός», κατέληξε ο κ. Μακάριος.

