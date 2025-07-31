«Όσα συνέβησαν στην ολομέλεια της Βουλής κατά τη συνεδρίαση της 30ής Ιουλίου 2025, η οποία αφορούσε τη συζήτηση και λήψη απόφασης επί των προτάσεων συγκρότησης Ειδικής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής για την διενέργεια Προκαταρτικής εξέτασης, δυνάμει του άρθρου 86 παρ. 3 του Συντάγματος, των άρθρων 153 επ. του ΚτΒ και του άρθρου 5 του Ν. 3126/2003, αποτελούν κοινοβουλευτικό εκφυλισμό κι εκτροπή, με ευθύνη της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της ΝΔ και του προεδρεύοντα της Βουλής», αναφέρουν οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ Όλγα Γεροβασίλη και Διονύσης Καλαματιανός, σε επιστολή τους προς τον πρόεδρο της Βουλής Νικήτα Κακλαμάνη, με την οποία ζητούν έκτακτη σύγκληση της Διάσκεψης των Προέδρων.

«Ένας τέτοιος εκφυλισμός του ελληνικού Κοινοβουλίου, δεν μπορεί να γίνει αποδεκτός. Με βάση τα όσα συνέβησαν, η συζήτηση και η λήψη απόφασης επί των ανωτέρω προτάσεων, εκκρεμεί, δεν έχει περαιωθεί. Με την παρούσα, ζητούμε την έκτακτη σύγκληση της Διάσκεψης των Προέδρων, για να προγραμματιστεί η συνέχιση της συζήτησης και της ψήφισης επί των προτάσεων συγκρότησης Ειδικής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής για την διενέργεια Προκαταρτικής Εξέτασης», αναφέρουν οι δύο βουλευτές.

