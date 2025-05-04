Κυριάκος Μητσοτάκης για θάνατο Π. Μολυβιάτη: «Ενας άξιος Έλληνας περνά στην ιστορία»

«Ενας άξιος Έλληνας περνά στην ιστορία» τόνισε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, σε δήλωση του για την απώλεια του πρώην υπουργού Εξωτερικών, Πέτρου Μολυβιάτη.

Ο πρωθυπουργός ανέφερε συγκεκριμένα:

«Η Ελλάδα, η Νέα Δημοκρατία και όλοι όσοι τον γνωρίσαμε, αποχαιρετούμε με σεβασμό τον Πέτρο Μολυβιάτη. Ένα πρόσωπο που σφράγισε με τη δράση του την ελληνική διπλωματία, ενώ με τη σκέψη του συνόδευσε την εξέλιξη της Κεντροδεξιάς στη χώρα μας επί πολλές δεκαετίες.

Υπηρέτησε την πατρίδα ως βουλευτής, υπουργός και στενός συνεργάτης του Κωνσταντίνου Καραμανλή. Υπηρέτησε, όμως, και το δημόσιο ήθος με τη διακριτική παρουσία του, τους χαμηλούς τόνους και το ενωτικό του πνεύμα. Ενας άξιος Έλληνας περνά στην Ιστορία. Τα ειλικρινή μου συλλυπητήρια στην οικογένειά του.»

