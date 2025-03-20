Ανδρουλάκης: Ο Μητσοτάκης επιλέγει θεσμικό ακροβατισμό

Ως θεσμικό ακροβατισμό του πρωθυπουργού και της κυβέρνησης χαρακτήρισε ο Νίκος Ανδρουλάκης, σε παρέμβασή του στη Βουλή, τη στάση που τήρησαν οι βουλευτές της ΝΔ στη συνεδρίαση της Προανακριτικής Επιτροπής επισημαίνοντας ότι « δημοκρατία, όμως, και οι θεσμοί δεν μπορούν να λειτουργούν αλα καρτ.

Τη μια να μη θέλετε προανακριτική. Την άλλη να τη θέλετε αλλά χωρίς να λειτουργήσει». «Ο κ. Μητσοτάκης επιλέγει έναν θεσμικό ακροβατισμό για να βγει από την πολιτική θέση αδυναμίας του. Οι ευθύνες σας είναι σαφείς να μην λειτουργήσει η Προανακριτική», είπε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής.

Υποστήριξε οτι «η κυβέρνηση παρουσιάζει ότι οδηγεί τον κ. Τριαντόπουλο στο δικαστικό συμβούλιο χωρίς να λειτουργήσει η προανακριτική επιτροπή, από «πολιτική μεγαθυμία», από «γνήσιο θεσμικό μεταρρυθμιστικό οίστρο....δεν υπάρχει καμία γενναιότητα, αλλά εμφανής πολιτική αδυναμία» και πρόσθεσε: «Γιατί μια για παράδειγμα η κατ' αντιπαράσταση εξέταση Τριαντόπουλου-Αγοραστού θα προκαλούσε όχι μόνο πολιτική φθορά, αλλά και πιθανές νέες ευθύνες.

Γιατί η κλήση στην επιτροπή των στενών συνεργατών του Πρωθυπουργού που ο «παρατηρητής» Τριαντόπουλος ενημέρωνε για το πως έγινε το μπάζωμα και πως θα πληρωθούν οι εργασίες του, επίσης θα προκαλούσε πολιτική φθορά και πιθανές νέες ευθύνες κάποιων».

Ο Νίκος Ανδρουλάκης διάβασε δηλώσεις του Πρωθυπουργού Κ. Μητσοτάκη το 2018 προς τη κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ τίς οποίες ανέφερε πως προσυπογράφει .

« Θα μπορούσαν να είναι τα δικά μου λόγια.Τα συνυπογράφω όλα. Συμφωνώ σε όλα. Δεν υπάρχει πιο ταιριαστή περιγραφή των όσων ζούμε σήμερα στη χώρα μας.Είναι τα λόγια του πρωθυπουργού σε αυτή την αίθουσα το 2018. Αποδεικνύουν ότι ήταν ο προφήτης του χειρότερου εαυτού του. Είστε μνημείο αναξιοπιστίας, αντιθεσμικών παρεμβάσεων και στυγνής προπαγάνδας που δολοφονεί την αλήθεια», υπογράμμισε.

«Στοχοποιείτε, μεθοδικά και συστηματικά, τους πολιτικούς σας αντιπάλους. Το κάνετε ανερυθρίαστα, χρησιμοποιώντας πληρωμένα φερέφωνα, τα οποία τα ταΐζετε από τα παχυλά διαφημιστικά κονδύλια των ΔΕΚΟ που ελέγχετε. Και το κάνετε χρησιμοποιώντας τη δικαιοσύνη ως εργαλείο. Όχι για να μάθουμε την αλήθεια και να αποδοθούν ευθύνες. Στις Δημοκρατίες οι κυβερνήσεις λειτουργούν στο πλαίσιο του Συντάγματος και των νόμων. Κυβερνούν δεν εξουσιάζουν.

Λειτουργούν σε ένα πλαίσιο κανόνων, δεν ηγεμονεύουν. Και η ισχύ στους εξισορροπείται και κυρίως ελέγχεται από άλλες εξουσίες. Και από τις ασφαλιστικές δικλίδες του συντάγματος και των βασικών κανόνων της φιλελεύθερης αστικής Δημοκρατίας.

Και σας προειδοποιούμε: Μην τολμήσετε να κλείσετε την Προανακριτική Επιτροπή, χωρίς να έρθουν όλα στο φως», ήταν οι δηλώσεις του κ. Μητσοτάκη που διάβασε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ.

Σχετικά με αλλαγές στον νόμο περί ευθύνης υπουργών ο κ. Ανδρουλάκης τόνισε ότι καλωσορίζει τον πρωθυπουργό σ΄αυτή τη συζήτηση ωστόσο τόνισε πώς ο ίδιος, το κόμμα του και οι βουλευτές του σήκωναν τείχος προστασίας γύρω από τον κ. Καραμανλή. «Αν ήσασταν γενναίοι, όπως λέτε, θα τον είχατε οδηγήσει στην προανακριτική επιτροπή και δεν θα τον χειροκροτούσατε όρθιοι! Και τώρα, οι ίδιοι άνθρωποι έρχονται να μας κάνουν μαθήματα περί αξιοπιστίας και σεβασμού των θεσμών. Είναι πραγματικά αδιανόητο», συμπλήρωσε ο κ. Ανδρουλάκης.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

