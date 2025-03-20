Κυβερνητικές πηγές αναφέρουν ότι στη συζήτηση με τον γενικό γραμματέα του ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες, ο πρωθυπουργός τον ευχαρίστησε για τις προσπάθειές του για το Κυπριακό και για τη συνέχιση των άτυπων συζητήσεων με τη διευρυμένη συνάντηση που συγκάλεσε στις 17 και 18 Μαρτίου στη Γενεύη.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης επανέλαβε τη θέση της Ελλάδας για λύση στο πλαίσιο των αποφάσεων του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ και τόνισε ότι είναι σημαντικό να συνεχιστούν οι συζητήσεις για την επανένωση της Κύπρου.

Σε ό,τι αφορά τη Συρία, ο πρωθυπουργός τόνισε την ανησυχία της Ελλάδας για τις φρικαλεότητες που διαπράχθηκαν σε βάρος χριστιανών και άλλων κοινοτήτων στη Συρία και επανέλαβε ότι η όποια άρση περιοριστικών μέτρων από την πλευρά της Ευρώπης πρέπει να είναι προσεκτική, σταδιακή και αναστρέψιμη και να διασφαλίζει ότι προστατεύονται τα δικαιώματα όλων των εθνικών και θρησκευτικών κοινοτήτων.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.