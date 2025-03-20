«Η Δικαιοσύνη κάνει ένα μεγάλο βήμα μπροστά προς τον εκσυγχρονισμό της. Με το pinakio.gov.gr, τόσο οι δικηγόροι, όσο και οι πολίτες, δεν χρειάζεται να περιμένουν ατελείωτες ώρες στα δικαστήρια για να μάθουν αν η υπόθεσή τους έχει εκδικαστεί. Κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να αναζητήσει τη δίκη που τον αφορά και να δει σε ποιο στάδιο βρίσκεται μέσα από το κινητό ή τον υπολογιστή του». Αυτό αναφέρει σε ανάρτησή του στο Facebook, ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης.

Ο ίδιος προσθέτει πως «πρόκειται για μια αλλαγή που απλοποιεί σημαντικά την καθημερινότητα των δικηγόρων -αποτελούσε άλλωστε πάγιο αίτημά τους- ενώ ταυτόχρονα κάνει τη Δικαιοσύνη πιο προσβάσιμη και άμεση. Αξιοποιούμε την τεχνολογία για να αφήσουμε πίσω μας καθυστερήσεις και γραφειοκρατία, χτίζοντας ένα δικαστικό σύστημα πιο σύγχρονο και φιλικό προς όλους.»

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.