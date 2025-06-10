Η οδική ασφάλεια αποτελεί αναμφισβήτητο δείκτη πολιτισμού, παιδείας, σεβασμού, αλλά και έκφραση θεσμικής ευθύνης, δήλωσε ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών Χρίστος Δήμας κατά την ομιλία του στην Ολομέλεια της Βουλής επί του σχεδίου νόμου «Νέο Κυρωτικό Πλαίσιο του ΚΟΚ και λοιπές διατάξεις για την Ασφαλή Κινητικότητα».

Ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών τόνισε ότι ο νέος Κώδικας Οδικής Κυκλοφορίας συνιστά, πέρα από θεσμικό εργαλείο, μια τολμηρή και ολιστική παρέμβαση για την ενίσχυση και θωράκιση της οδικής ασφάλειας, την προστασία της ανθρώπινης ζωής και προφανώς, την αλλαγή νοοτροπίας στον τρόπο με τον οποίο κινούμαστε στους δρόμους της χώρας μας.

«Πρόληψη, αυστηροποίηση των ποινών, καθώς και διαμόρφωση κουλτούρας συμμόρφωσης και υπευθυνότητας αποτελούν τους βασικούς πυλώνες πάνω στους οποίους οικοδομήθηκε ο αναθεωρημένος Κώδικας Οδικής Κυκλοφορίας. Αυτό, όμως, που έχει ιδιαίτερη σημασία είναι η επιτακτική ανάγκη καλλιέργειας μιας νέας οδικής παιδείας, η οποία θα εκφράζεται ως διαρκής στάση ευθύνης, συνείδησης και σεβασμού απέναντι στον συνάνθρωπο και τον δημόσιο χώρο», σημείωσε ο κ. Δήμας.

Ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών συμπλήρωσε ότι τα τροχαία δυστυχήματα στην Ελλάδα είναι ένα διαχρονικό φαινόμενο με χαρακτηριστικά κοινωνικής μάστιγας.

Όπως είπε, μόνο το 2024 καταγράφηκαν στην Ελλάδα περισσότεροι από 665 θάνατοι από τροχαία, ενώ σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ο ευρωπαϊκός μέσος όρος ανέρχεται σε 46 θανάτους ανά εκατομμύριο κατοίκων και η Ελλάδα καταγράφει 61, επιβεβαιώνοντας την ανάγκη για άμεσες και αποτελεσματικές μεταρρυθμίσεις.

Ο κ. Δήμας ανέφερε ότι ο νέος Κώδικας Οδικής Κυκλοφορίας θέτει τη διαφύλαξη της ανθρώπινης ζωής ως ύψιστη προτεραιότητα και παρουσίασε τις βασικές ρυθμίσεις που θεσμοθετούνται.

Σχετικά, ανέφερε, μεταξύ άλλων:

«Για πρώτη φορά εισάγεται η έννοια της υποτροπής. Πρόκειται για μία ουσιαστική και καινοτόμο θεσμική τομή, που αποσκοπεί στην ενίσχυση της συμμόρφωσης και στην αποτροπή της επαναλαμβανόμενης παραβατικής οδικής συμπεριφοράς.

Η έννοια της υποτροπής αντιμετωπίζει πλέον πιο αυστηρά την επανάληψη παραβάσεων, θεσπίζοντας αναλογικές και κλιμακωτές κυρώσεις για τους οδηγούς που επιδεικνύουν σταθερή παραβατική στάση, ενώ η άδεια οδήγησης αφαιρείται με τη συμπλήρωση 25 βαθμών ποινής.

Ειδικότερα, το παρόν σχέδιο νόμου προβλέπει την ποινικοποίηση μιας σειράς αδικημάτων υψηλής επικινδυνότητας.

Σε αυτό το πλαίσιο προβλέπει αυστηρές κυρώσεις και για την οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ, τόσο για τη μέτρια όσο και για την υψηλή υπέρβαση του ορίου, ενώ παράλληλα καθιερώνονται σύγχρονοι τρόποι ανίχνευσης που καλύπτουν και τρόπους ανίχνευσης ουσιών.

Επίσης, το παρόν νομοθέτημα προβλέπει αυστηροποίηση των ποινών σε πολλαπλά επίπεδα: από την επιβολή ανώτατου ορίου ταχύτητας 30 χλμ./ώρα στα αστικά κέντρα, έως και τη στέρηση διπλώματος για περιπτώσεις υποτροπής ή «κόντρας».

Εδώ, επί της ουσίας έχουμε μία σημαντική αλλαγή του προστίμου που αφορά σε κόντρες ταχύτητας. Συγκεκριμένα, το πρόστιμο αυξάνεται από 100 ευρώ σε 2.000 ευρώ, ενώ αφαιρείται επιτόπου και η άδεια οδήγησης για ένα έτος.

Για οδήγηση με ταχύτητα που υπερβαίνει τα 200 χιλιόμετρα την ώρα επιβάλλονται διοικητικό πρόστιμο 2.000 ευρώ και επιτόπου αφαίρεση της άδειας οδήγησης για ένα έτος.

Ως προς την παραβίαση σηματοδότη τώρα, αξίζει να επισημανθεί ότι για το 2024 βεβαιώθηκαν από την ΕΛΑΣ 18.612 παραβάσεις.

Στον νέο ΚΟΚ το πρόστιμο για παραβίαση ερυθρού σηματοδότη ξεκινά από 700 ευρώ και αφαιρείται επιτόπου η άδεια οδήγησης για 60 ημέρες και φτάνει τις 2.000 ευρώ, με αφαίρεση άδειας για ένα έτος στη 2η υποτροπή. Εάν ο οδηγός προκαλέσει θανατηφόρο δυστύχημα, επιβάλλονται οι ποινές του Ποινικού Κώδικα.

Αναφορικά τώρα με την παραβίαση STOP, ο νέος ΚΟΚ προβλέπει πρόστιμο 350 ευρώ και αφαίρεση του διπλώματος για έναν μήνα, με κλιμάκωση των προστίμων στις περιπτώσεις υποτροπής.

Αυστηρά θα είναι επιπλέον, και τα πρόστιμα για όσους παρακωλύουν την κίνηση των σιδηροδρόμων, καθώς και τη δημόσια συγκοινωνία, αλλά και την παράνομη στάθμευση σε ράμπα ΑμεΑ.

Τέλος, παρέχεται μια ορθή λύση και στο ζήτημα των λεωφορειολωρίδων, χρήση της οποίας μπορούν να κάνουν υπό προϋποθέσεις και τα ταξί.

Προχωράμε επίσης στην ανάπτυξη ενός Δικτύου Καμερών Καταγραφής Τροχαίων Παραβάσεων, μέσα από διαγωνισμό παραχώρησης και στη δημιουργία ενός Ενιαίου Πληροφοριακού Συστήματος Παραβάσεων, τη διαχείριση του οποίου θα αναλάβει ένας υφιστάμενος φορέας του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, η Υπηρεσία Οδικών Τελών - Ηλεκτρονικής Διαχείρισης Οδικών Υποδομών.

Σημειώνεται δε ότι για το Σύστημα Καμερών Καταγραφής Παραβάσεων προβλέπεται εγκατάσταση 2.000 καμερών σε αστικά δίκτυα, και 500 καμερών εντός λεωφορείων Ο.ΣΥ. για τις λεωφορειολωρίδες.

Η κύρωση του παρόντος σχεδίου νόμου συνιστά πράξη συνέπειας, ευθύνης και συλλογικής βούλησης για να αφήσουμε πίσω μας παθογένειες δεκαετιών και να θεμελιώσουμε μια νέα κουλτούρα οδικής ασφάλειας».

